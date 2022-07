Philip Morris vd tror att nuvarande Swedish Match-bud går igenom

Under fjolåret spenderade meddelandetjänstföretaget Sinch 37 miljarder kronor på tre jätteförvärv och under Oscar Werners fyra år som vd har antalet anställda ökat från 400 till 4.000 personer.

Priset för denna förvärvshets syns nu allt tydligare i siffrorna i form av en avtagande organisk omsättningstillväxt i befintlig verksamhet när både ledning och styrelse uppenbarligen glömde bort den gamla verksamheten i jakt på nya förvärv.

Sinch kursfall som nu är uppe i 90 procent sedan toppnoteringen från september i fjol inleddes redan i samband med förra årets niomånadersrapport när tillväxttakten i befintlig verksamhet minskade till 20 procent, vilket aktiemarknaden då uppfattade som en besvikelse.

Därefter har utvecklingen bara fortsatt i fel riktning. Under första kvartalet uppgick den organiska tillväxten till 2 procent för att under det andra kvartalet som presenterades under torsdagen vara negativ med 4 procent.

Samtidigt som omsättningen har minskat har kostnaderna ökat, vilket har slagit hårt mot resultatet. Sinch redovisade under andra kvartalet en rörelsevinst före avskrivningar och valutaeffekter men inklusive räntekostnader på 425 miljoner kronor. Det kan jämföras med 707 miljoner kronor under årets första kvartal.

Utvecklingen innebär en sekventiell vinstnedgång på 40 procent, vilket är en dramatisk utveckling. Sinchs nya ledning har nu ett digert jobb framför sig att för att först vända den negativa vinsttrenden och därefter återskapa marknadens förtroende som senaste månaderna blivit rejält sargat av både blankarfirman Ningi Researchs negativa analys och i ännu högre grad av förra veckans besked om revidering av gamla resultatrapporter där kostnader till leverantörer på 162 miljoner kronor felredovisats.

Det är inget litet jobb som ligger framför Sinch.

Det är lätt att tro att ett företag som så sent som förra året köpte företag för 37 miljarder kronor måste vara köpvärt i dag när börsvärdet uppgår till 20 miljarder kronor.

Det behöver inte alls vara fallet. Om vinstnedgången fortsätter kommer även dagens värdering uppfattas som dyr. Det gäller i synnerhet Sinch som tillföljd av förvärven dragit på sig en nettoskuld på över 10 miljarder kronor det senaste året.

Lyckas däremot bolaget att återgå till dubbelsiffrig organisk tillväxt och sänka kostnaderna med 300 miljoner kronor som utlovades i torsdagens besparingsprogram blir kalkylen en annan.

Men där är vi långt ifrån än.

