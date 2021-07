Pfizer höjer prognosen igen – vaccinintäkter nu 290 miljarder

Den amerikanska läkemedelsjätten räknar nu med att vaccinintäkterna under 2021 ska uppgå till 33,5 miljarder dollar, motsvarande 290 miljarder kronor. Det innebär att prognosen höjs med 29 procent, eller 65 miljarder kronor, jämfört med tidigare besked.

Pfizers PFE +1,48% Dagens utveckling covid-vaccin, som bolaget säljer tillsammans med tyska läkemedelsbolaget Biontech, väntas nu generera än mer intäkter för bolaget. Strax efter lunchtid på onsdagen publicerade Pfizer sin rapport för årets andra kvartal och i rapporten meddelar Pfizer att vaccinintäkterna år 2021 nu väntas uppgå till 33,5 miljarder dollar, motsvarande drygt 290 miljarder kronor.

Därmed skruvar bolaget upp sin vaccinprognos för andra gången i år. Från början uppgav Pfizer att bolaget skulle generera drygt 15 miljarder dollar i vaccinintäkter under 2021, men den prognosen skruvades upp till 26 miljarder dollar i början av maj, och nu höjs prognosen alltså återigen.

I onsdagens färska rapport uppger Pfizer att prognosen baseras på att bolaget väntas leverera 2,1 miljarder doser under 2021. Det motsvarar ett genomsnittligt pris om strax under 16 dollar per dos.

I rapporten guidar Pfizer också för att vinstmarginalen före skatt på vaccinet kommer att uppgå till 25-30 procent, vilket är i linje med vad bolaget kommunicerat tidigare. Pfizer har dock tidigare uppgett att den vinstmarginalen väntas stiga. På en tidigare telefonkonferens i samband med fjolårets fjärde kvartalsrapport uppgav till exempel Pfizers finanschef att marginalen kommer att stiga på grund av prishöjningar på vaccinet när pandemin är över, samt en lägre produktionskostnad i takt med att allt fler doser producerats.

För helåret 2021 väntar sig Pfizer nu intäkter på 78-80 miljarder dollar totalt sett, vilket är en höjning jämfört med tidigare prognosen om totala intäkter 70,5-72,5 miljarder dollar. Dessutom spår Pfizer nu att bolagets justerade resultat per aktie i år ska landa i spannet 3,95-4,05 dollar jämfört med tidigare prognosen om 3,55-3,65 dollar per aktie.

I rapporten uppger Pfizer att prognoshöjningarna beror på ökade vaccinintäkter men också på att andra affärsområden bidrar.

Träffar Pfizer i mitten av den totala intäktsprognosen skulle det motsvara en 89-procentig tillväxt jämfört med 2020. Den nya intäktsprognosen på 78-80 miljarder dollar är också väsentligt högre än analytikerkonsensus i databasen Factset, det vill säga genomsnittet av analytikernas prognoser, som uppgick till 72,5 miljarder dollar inför onsdagens rapport.

Pfizers aktie har klättrat med drygt 20 procent sedan årsskiftet och handlades uppåt med drygt 0,6 procent i onsdagens förhandel.

Pfizer har argumenterat för att en tredje vaccindos lär behövas mot nya virusvarianterna, till exempel delta, och bolaget inledde i juli en fas 3-studie tillsammans med tyska partnern Biontech. I början av juli publicerade dock amerikanska hälsovårdsmyndigheten CDC samt läkemedelsmyndigheten FDA ett gemensamt uttalande där myndigheterna klargjorde att amerikaner för närvarande inte behöver en tredje dos, vilket tolkades som en tillrättavisning av bland annat Pfizer.