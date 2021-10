Peptonic förvärvar tillgångar av israeliskt bolag

I Peptonics förvärv ingår även det USA-registrerade dotterbolaget Commonsense Marketing med säte i New York, skriver bolaget. Föregående år hade Commensense en omsättning motsvarande cirka 2 miljoner dollar.

Commonsense har stått under offentlig förvaltning (rekonstruktion) sedan början av juli 2021. För förvärvet utgår en ersättning om 0,3 miljoner dollar plus lager på 75.000 dollar. Förvärvet inklusive kostnader beräknas kosta cirka 0,5 miljoner dollar (4,4 miljoner kronor). Likviden skall erläggas under oktober 2021.

Commonsense har två produkter inom den växande kategorin självdiagnos - VS-Sense för att detektera bakteriell vaginos (vaginala flytningar) och Al-Sense för att upptäcka fostervattenläckage under sista delen av en graviditet.

Peptonic ser en stor potential i båda produktområdena. Lösningarna har omfattande klinisk bevisning och patentskydd och är unika då användaren själv kan avläsa provet med en omedelbar feedback avseende resultatet. Vad gäller Al-Sense finns ingen motsvarande metod på marknaden varför den bedöms ha den största långsiktiga potentialen, skriver Peptonic.

Commonsense ställdes under offentlig förvaltning av domstolen i den israeliska staden Haifa i juli i år. Bakomliggande orsak är en ägartvist där man inte kommit överens om hur bolaget skall drivas framåt.

I mitten av juli beslutade Peptonic att genomföra en kartläggning av Commonsense för att utreda ett möjligt förvärv. Analysen mynnade ut i ett beslut att ge ett bud på inkråmet i Commonsense, i budet ingick dotterbolaget i USA i sin helhet.

I det amerikanska dotterbolaget ingår en kassa om drygt 0,1 miljoner dollar i början av september. I affären förbinder sig Peptonic att starta upp ett israeliskt dotterbolag och från detta överta personal, hyresavtal, kontrakt, patent, licenser och det amerikanske dotterbolaget.