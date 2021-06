Pensionärerna lever i nuet – riskerar en dyster 75-årspresent

Innehåll från Facebook Annons

Facebook Holiday Insights är en omfattande global rapport om människors shoppingvanor under stora högtider kopplade till handel. Namnet på de köpstarka dagarna går knappast att missuppfatta betydelsen av (och kanske heller inte att översätta till svenska): Mega Sales Days är precis vad det låter som, dagar med ovanligt omfattande handel av varor och tjänster. I Facebooks undersökning framgår att 43 procent av svenskarna köpte något under åtminstone en av dessa köpdagar.

I Sverige har mellandagsrean funnits sedan 1960-talet och de senaste åren har även den amerikanska ”Black Friday” etablerats - 25 procent av de tillfrågade svenskarna shoppade som mest under den dagen. I dag finns också Singles Day (11 november), Cyber Monday (30 november), Boxing Day (26 december), Prime Day (inget fast datum) och mängder av lokala varianter (i Sverige till exempel bokrean) att förhålla sig till.

Men hur skiljer sig köpdagarna från den vanliga handeln och vad ska e-handlare tänka på i förberedelser och utförande? Vi kastar oss in i rapporten och letar svar.

Fyra mänskliga behov hos online-shoppare

Köpdag eller inte – vissa saker är konstanta oavsett dag och har så varit så länge modern handel funnits. Facebooks research har hjälpt till att identifiera fyra mänskliga behov som är lika sanna i dagens online-shopping som i gårdagens fysiska handel.

De fyra mänskliga behoven att ha koll på:

• gemenskap och anknytning

• engagemang och underhållning

• förväntan och tillfälle

• inspiration och spontanitet.

Behov 1: gemenskap och anknytning

Internets förmåga att samla människor med samma intressen och bygga gemenskap är välkänd. För online-handel blir det fenomenet extra relevant under tidigare nämnda Mega Sales Days, MSD, när många online-shoppare och befintliga gemenskaper som forum och grupper växlar upp sin e-handel. Facebooks research visar bland annat att åtta av tio MSD-shoppare kände sig som ”en del av en gemenskap” när de handlade under dessa dagar. De flesta uppnådde den känslan via Whatsapp-chattar eller influencers.

I strävan mot gemenskap och anknytning visar det sig att online-handeln har en utmaning med servicen, jämfört med den fysiska handeln. 63 procent av de tillfrågade tycker att kundservice är bäst i fysiska affärer medan endast 14 procent uppskattar servicen i mobiltelefonen mest. Här finns stora möjligheter som e-handlare att sticka ut positivt med tjänster som Messenger eller Whatsapp. 17 procent av svenskarna är mer benägna att handla från en affär som de kan skicka meddelanden till.

I gemenskapskategorin handlar det även om att stödja det lokala näringslivet, något som blivit mycket vanligt under de senaste två åren. Sju av tio globala shoppare vidtog minst en åtgärd för att stödja ett lokalt eller oberoende småföretag under det senaste året. Under den stora presentköparperioden i december förra året var det, anmärkningsvärt nog, i princip lika många som främst prioriterade att handla lokalt som de som tyckte priset var viktigast.

Behov 2: engagemang och underhållning

Det finns en seglivad myt om att e-handel bara handlar om att hitta det billigaste priset på en vara. Att konsumenterna går till datorn eller mobiltelefonen med full koll på vad de ska ha, går in på en prisjämförelsesajt och klickar på länken högst uppe i tabellen. I verkligheten är det inte alls så. I takt med att konsumenterna flyttat sitt köpbeteende mer online så har även kraven på andra värden än pris och frakt tillkommit. Det ska vara kul att shoppa online.

Mattie Kahn på Glamour Magazine beskriver det som många av oss upplever:

– Det är svårt att tro nu, men en gång i tiden kunde jag gå in i en butik utan anledning och bara titta runt. 2020 uppfyllde Instagram - och de oftast träffsäkra riktade annonserna där - alla mina behov av impulsköp.

Och statistiken ger honom rätt. Data från Instagram från slutet av 2020 visar att över 60 miljoner Instagram-användare varje vecka sparade annonser som dök upp i deras flöden. Marknadsförare som skapar rätt typ av annonser och innehåll för sin målgrupp kan påverka dem att gilla och köpa de produkter och tjänster som marknadsförs. Det ökade Instagram-användandet, som nästan bara sker via mobiltelefonen, har sannolikt drivit på utvecklingen för mobiltelefonen som en plats för att få inspiration inför köp av presenter. 38 procent svenskar klassar mobiltelefonen som den bästa platsen för att upptäcka nya presenter att ge bort. Det är en ökning på 100 procent sedan 2018.

Behov: 3: förväntan och tillfälle

Den svenske Handelsforskaren Micael Dahlén blev världsberömd för sin bok Nextopia där ett så kallat förväntningssamhälle beskrivs. Något förenklat innebär det att vi människor ofta engageras mer av saker innan de faktiskt sker - väntan och längtan engagerar, men när något hänt går man vidare i tanken. De stora köpdagarna drar nytta av förväntningssamhället där många planerar, gör research och längtar i förväg. I det skedet finns stora möjligheter för varumärken att påverka konsumenterna med utbildande och engagerande innehåll och sedan göra själva köptillfället till en trevlig upplevelse.

Och här syns skillnader mellan olika köpdagar. Black Friday och Mellandagsrean är mycket prisfokuserade, förväntningarna handlar till stor del om att hitta det bästa erbjudandet. Nyare köpdagar som kinesiska Singles Day eller amerikanska Prime Day innehåller ofta mer lustfylld och spontan shopping där fler faktorer är viktiga.

För att finnas med i konsumenternas tankar och planering hela vägen fram till köptillfällena är en kommunikations- och annonsplattform som Facebook idealisk. Varumärken kan finnas närvarande med annonsering, innehåll och chattmöjligheter på Facebook, Instagram, Messenger och Whatsapp. Tack vare det finns stora möjligheter att dra nytta av insikter och data från inte bara varumärkets kunder utan även all annan data som genereras från miljarder användare.

Behov 4: inspiration och spontanitet

Det fjärde mänskliga behovet som påverkar oss som konsumenter är att vi vill bli inspirerade och få tillfälle och utrymme för spontanköp. Den som handlar i en fysisk mataffär kommer ofta hem med några varor som inte stod på inköpslistan, kanske tack vare en provsmakning, ett extrapris eller en strategiskt placerad produktnyhet i kassakön. När köpet sker online är spontanköpen ovanligare, trots att konsumentens behov av inspiration och spontanitet finns där.

Men e-handeln rör sig åt rätt håll. Hela 89 procent av de tillfrågade svenskarna i Facebook Holiday Insights har upptäckt något nytt de gillade när de online-shoppat via Facebooks plattformar. Och hela 67 procent har spontanhandlat något i samband med de stora köpdagarna. 31 procent av dem har inspirerats inför köp via Facebooks appar och den kanal som lett till flest upptäckter av produkter (37 procent) är Facebook-annonser.

Facebooks lösning för att inspirera och uppmuntra till spontanköp är Facebook Discovery Commerce. Med hjälp av enorma mängder data och smart teknik kan systemet förstå vad som är viktigt för människor och hur de vill interagera med varumärken. Det innebär att de annonser och produkter som läggs in i Facebooks annonsverktyg visas för de som med högst sannolikhet finner dem relevanta, oavsett om det sker i mitten av ett videoklipp eller i Messenger.

Informationen ger företag möjlighet att hitta rätt målgrupp direkt och att optimera och förbättra annonseringen kontinuerligt.

– Om e-handel går ut på att underlätta för människor att hitta produkter så handlar Discovery Commerce snarare om hur produkter kan hitta till människorna, säger Henrik Sörensson, Head of Industry på Facebook i Norden.

Facebooks slutsats: utgå från människan

Facebooks budskap och råd till e-handlare i dag är tydligt: Ha koll på och respektera de tidlösa mänskliga behoven hos de människor du försöker nå. Ha ett öppet sinne för de nya sammanhangen och möjligheten att nå dem, men oavsett teknik, tiden vi lever i eller kanal så kommer människors handlingar alltid utgå från att de är just människor.

