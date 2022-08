Pelosi i Taiwan: ”Vi kommer till regionen i fred”

Onlinegalleriet The Ode to går som tåget trots att inflationen gräver djupa hål i plånböckerna. En ny investeringsrunda gav 6,2 Mkr som ska satsas på marknadsföring och teknisk utveckling. ”Vi har bara skrapat på ytan.”

Helena Carlberg och Anna Lukins, grundare av The Ode to.

Vännerna Helena Carlberg och Anna Lutkins grundade det digitala galleriet The Ode to 2018. Helena Carlberg var med och grundade H&M-konceptet & other stories, och har en bakgrund inom e-handel och digital kommunikation, medan Anna Lutkins har arbetat med butiksutveckling och sortiment.

”Vi har alltid varit de strategiska personerna i en kreativ värld. Vi förstår oss på kreativa människor och vad de kämpar med i vardagen”, säger Helena Carlberg.

Traditionella gallerier står fortfarande för en övervägande andel av konstförsäljningen, men demografin bland konstköpare är i snabb omvandling. Millenniegenerationen, det vill säga de som är födda mellan 1981-1996, är i dag den grupp som köper flest konstverk per år, och gärna via sociala medier i telefonen.

”Den nya generationen konstköpare rör sig i digitala kanaler. Vi har hittills inte behövt marknadsföra oss, för efterfrågan är enorm och finns redan där”, säger Helena Carlberg.

Omsättningen 2021 landade på 3 Mkr, och i år är prognosen mer än det dubbla. Men först 2024 räknar paret med att nå break even.

Men är inte konst något som ska upplevas fysiskt?

”I slutändan är det verkligen det, man vill ha något i hemmet, på kontoret eller restaurangen som skapar en känsla. Men det handlar mer om att upptäckandefasen är digital. För 'millennials' är det ovanliga snarare att upptäcka något på en fysisk plats.”

Helena Carlberg jämför med modebranschen, som länge höll emot e-handel med argumentet att kunder vill klämma och känna på plaggen. I dag handlar många större delen av sin garderob digitalt.

”De kunderna vill ofta se så många olika konstverk som möjligt innan de bestämmer sig. Där har vi fördelen att vi kan visa en stor bredd och många olika konstverk hela tiden, jämfört med ett fysiskt galleri”, säger Helena Carlberg.

I dagsläget finns cirka 130 konstnärer representerade, och uppemot 500 konstverk är till salu.

”Till skillnad från klädindustrin som drabbas hårt av returer har vi nästan inga returer alls. Ofta har man funderat ganska länge innan man bestämmer sig.”

The Ode to har nischat in sig i billigare segment än traditionella gallerier och det mer exklusiva onlinegalleriet Artsy. Snittordervärdet är 6 200 kronor, jämfört med över 50 000 kronor på Artsy.

Grundarna Helena Carlberg och Anna Lutkins tog tidigt in extern finansiering, och lockade bland annat till sig Anna Storåkers, Michael Storåkers, Susanna Campbell och Peggy Bruzelius. Nyligen stängde de sin andra finansieringsrunda, som trots den turbulenta våren gav 6,25 Mkr - målet var 5 Mkr.

”Ankarinvesterare är Pilotti & partners med Ryska posten-grundaren Daniel Pilotti, men vi har också fått in nya ängelinvesterare och flera tidigare investerare har utökat sina andelar, så det känns fantastiskt.”

Pengarna ska bland annat användas för marknadsföring i USA. På grund av efterfrågan blev det tekniskt möjligt att beställa från USA redan förra hösten, och i dag utgör USA 14 procent av omsättningen.

”Q2 har varit vårt bästa kvartal någonsin, 78 procent upp mot föregående år. Pandemin påverkade oss också positivt. Vi vet inte vart den här potentiella lågkonjunkturen tar oss, men i det skede vi är i som bolag är vi inte så oroliga, i och med att vi bara har skrapat på ytan på internationella marknader. Vi har en enorm tillväxtpotential.”

Vilken typ av konstverk säljs mest?

”Konstverk med tydlig unicitet, och där den mänskliga handen syns, till exempel i penseldrag. I en värld där man kan få tag på vad som helst så är det som det bara finns en av den nya typen av lyx.”