Peak Performances ägare vill köpa bomull från Xinjiang – går ur bomullsallians

Kinas påstådda förtryck mot den muslimska minoritetsbefolkningen uigurer i regionen Xinjiang har de senaste veckorna fått mycket uppmärksamhet, eftersom H&M har beslutat sig för att tills vidare inte köpa bomull därifrån. Detta på grund av misstankar om tvångsarbete, något Kina förnekar.

Ett annat svenskt klädmärke är Peak Performance, som liksom H&M har höga hållbarhetsambitioner kring inte minst bomull (se faktaruta).

Sedan två år ägs Peak Performance av kinesiska Anta Sports, som våren 2019 köpte finska sportjätten Amer Sports. Där ingår Peak Performance sedan 2018 tillsammans med bland andra Salomon och Arcteryx. Anta Sports är världens tredje största tillverkare av sportkläder, och officiell leverantör till Internationella Olympiska Kommittén.

Nyligen meddelade Anta på Weibo, Kinas motsvarighet till Twitter, att man kommer att lämna Better Cotton Initiative (BCI), en global sammanslutning av klädtillverkare för att främja hållbarhet i bomullsbranschen. Enligt branschnyhetsorganet Ecotextile har beslutets fattats för att Anta ska kunna köpa bomull från Xinjiang.

Frågan blir därmed hur tungt Peak Performances hållbarhetsambitioner väger i ljuset av ägarens beslut: som bomull eller bly? Ska man fortsätta vara med i BCI, eller gå ur på ägarens initiativ och börja köpa bomull från Xinjiang?

Företaget avböjer att låta sig intervjuas av Di, men meddelar i ett mejl att man följer Amer Sports linje i frågor om produktion.

”Peak Performance tolererar inte någon form av tvångsarbete, oavsett var i världen. Denna fråga är tydligt reglerad i Amer Sports Etiska Policy, som är baserad på internationella, sociala och etiska standarder, däribland FN:s internationella arbetsorganisation (ILO) samt FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter”, skriver Peak Performance.

Enligt bolaget uppnåddes i fjol målet att uteslutande använda en hållbar bomullsproduktion i Peak Performance-produkterna, och ingen bomull i plaggen kommer från Xinjiang.

Även hos mellanägaren Amer Sports är frågan känslig, och bolaget avböjer intervju för att i stället svara skriftligt med ett uttalande liktydigt med det från Peak Performance. Inget av Amer Sports varumärken köper bomull från Xinjiang, heter det i mejlet.

Frågan om huruvida Amer Sports ämnar stanna kvar i BCI, eller lämna organisationen tillsammans med Anta lämnas dock obesvarad:

”Amer Sports och dess varumärken är medlemmar i BCI”, skriver bolaget i stället för att svara på frågan.

Om ni skulle åläggas att köpa bomull från Xinjiang från ägarhåll, skulle ni göra det då?

”Vi kan tyvärr inte säga mer än vad som står i mejlet”, säger en talesperson för Peak Performance.

Peak Performances bomullsambitioner

”Peak Performance är medlem i Better Cotton Initiative och vi stödjer initiativet genom att köpa bomull som är odlad på farmer som är knutna till Better Cotton Initiative. Att stödja BCI betyder att vi är delaktiga i att göra bomullsindustrin mera hållbar. Vårt mål är att år 2020 köpa 100 procent hållbar bomull, inkluderat Better Cotton och Organic Cotton.”

Källa: Peak Performances hemsida