Peak car – håller kärleken till bilen på att ta slut?

Sedan början på 2000-talet har diskussionen om peak car varit på tapeten då och då. Men nu pekar utvecklingen på att det håller på att hända på riktigt. Peak car innebär att antalet körda kilometer med bil inte växer längre utan minskar, men ibland innefattar det även hur många som tar körkort.

Under åren 1991-2002 hade Volvo en designchef som hette Peter Horbury, han var bland annat mannen bakom S80:s design. Jag har sparat ett citat från en intervju i media med honom, där han funderar över bilens framtid i städerna:

”Bilen övertar hästens roll – något vi bara använder för nöjes skull. I städerna finns bara allmänna transportmedel. Och bilen tvingas man parkera i ett garage i ytterområdet när man vill in till city.”

Peter Horbury. Foto: Håkan Matson

Jag minns inte vilken horisont Horbury hade. Men det tycks mer och mer som om han håller på att få rätt.

Ser man på data och statistik så kan man konstatera att även i bilens hemland, USA, så har antal körda mil minskat sedan 2019. Och naturligtvis var pandemin en bidragande orsak, men trenden fortsätter. Samma sak gäller även i Europas mest bilvänliga land Tyskland. I Sverige har den genomsnittliga körsträckan för personbilar faktiskt minskat sedan 2008.

Samtidigt har antalet bilar i trafik ökat från 4,8 miljoner 2008 till 5,7 miljoner 2021. Trots denna ökning har den totala körsträckan för personbilar i Sverige minskat sedan 2018. Alltså samma trend som i USA och Tyskland.

Vad beror då detta på? Det finns fler olika förklaringar.

Tidigare var ju ett körkort nästan en universell ritual för att träda in i vuxenlivet. Nu är det något som en växande minoritet struntar i eller aktivt väljer bort. I Sverige har visserligen andelen unga som har körkort varit rätt konstant de senaste 20 åren, men i exempelvis Storbritannien har andelen tonåringar som har körkort halverats från 41 procent till 21 procent under samma tidsrymd.

Detta innebär att det är många yngre som tar körkort senare och kör mindre. Och som väljer att inte äga en bil. Detta bidrar till den växande trenden med delad mobilitet. Bilpooler och transport som tjänst blir allt vanligare. Och egentligen är detta inte så konstigt. En svensk personbil står parkerad 97 procent av tiden.

Flera forskare pekar på att de förändringar vi ser i många av våra städer, med bilfria centrum, fler gågator och så vidare, har bidragit till en förändrad syn på hur vi transporterar oss där.

Forskningen visar också att det sätt man transporterar sig när man är ung, ofta stannar kvar. Detta betyder att de som nu tar körkort senare och kör bil mindre, ofta behåller detta sätt att transportera sig. Och detta kan vara en av orsakerna att det tycks som vi nu nått peak car.

Den fallande populariteten för bil hos personer under 40 år synkar bra med hur stadsplanerare har argumenterat för mer bilfria städer de senaste 20 åren. En del sådana åtgärder har ju redan införts, som trängselskatt som finns i Stockholm, London och Milano. I dessa städer har biltrafiken minskat rejält. Och efter många års diskussioner kommer troligen även New York att inför trängselskatt i år.

Allt fler städer världen över inser alltså att attraktiviteten, och effektiviteten, kräver mer yteffektiva transporter än bil, inne i våra städer. Det vill säga bättre plats för gång, cykel och kollektivtrafik. Ett körfält för bilar kan transportera cirka 600 personer per timme. En cykelbana 7.500 personer per timme, en trottoar 9.000 personer per timme, och buss och spårväg mellan 10.000 till 25.000 personer per timme.

Paris borgmästare Anne Hidalgo. Foto: Thibault Camus

Paris, Barcelona och London arbetar alla på olika sätt för att skapa städer mer för människan än för bilen. Borgmästaren i Paris, Anne Hidalgo, har påbörjat arbetet med att skapa den så kallade 15-minutersstaden. Ett koncept som Sorbonneprofessorn Carlos Moreno lanserat. Det innebär att varje stadsdel, eller arrondissement som det heter i Paris, skall ha affärer, skolor, parker osv inom gång och cykelavstånd.

Att urbaniseringen ökar över hela världen, och i Sverige snabbast i Europa, påverkar också bilanvändningen. När städerna förtätas måste man inte alltid använda bilen för att ta nå det man vill.

Även de förändringar som pandemin gett oss, med mer e-handel och färre arbetsresor, har gett förändringar i bilanvändningen. När du e-handlar mer så behöver du inte åka till det externa affärsområdet. Och på samma sätt om du inte behöver vara på jobbet varje dag så minskar användningen av bil även för dessa resor. Och båda dessa trender påverkar inte bara trafiken i våra städer utan även på landsbygden och mellan städer.

Så vad kan då den minskade biltrafiken i våra städer betyda? Den stora effekten är naturligtvis att mer ytor kan användas till annat än parkering. Redan under pandemin var det många större städer i Europa som gjorde om gatuparkering till cykelbanor, och detta har man behållit.

Staden kan också skapa fler allmänna mötesplatser, så kallade tredje platser, som forskningen visat attraherar fler besökare till staden. Vilket i sin tur gör det möjligt för handeln i stadskärnan att utvecklas.

Peak car kan alltså ge flera positiva effekter. Inte bara färre trafikolyckor och minskade luftföroreningar, utan också mer levande städer.

Christer Ljungberg är grundare och senior advisor för konsultbolaget Trivector. Han har arbetat med strategiska transportfrågor i över 30 år. Åsikterna som uttrycks i artikeln är författarens egna.