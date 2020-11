Innehåll från Kiilto Annons

Även om Kiilto, ett 100-årigt finskt familjeägt kemiföretag, kom in på den svenska marknaden redan 1987 är det först nyligen som de har blivit kända som en av de ledande leverantörerna av helhetslösningar för golvavjämning under varumärket Kiilto Pro och hygienlösningar, som till exempel handsprit, under märket DAX. Företagets hygienlösningar har spelat en viktig roll för att minska smittspridningen av Corona-viruset under pandemin, både hos konsumenter och inom sjukvården. Många känner nog inte heller till att Kiilto har en lång och imponerande historia med att ta modiga och innovativa steg för att bli miljöledare.

– Vårt nya lim Kiilto Biomelt är ett bra exempel på detta. Det är ett smältlim som vi har utvecklat från grunden med de unika egenskaperna att vara både biologiskt nedbrytbart och komposterbart. Smältlim idag är i praktiken plast, vilket har bidragit till att Biomelt, som i huvudsak består av biobaserade råmaterial har väckt stort intresse globalt. Biomelt kan exempelvis användas vid uppbyggnad och förslutning av förpackningar som hämtboxar för take-away mat eller vid limning i hygienprodukter, som till exempel blöjor. Limmet gör det möjligt att göra förpackningar och hygienprodukter utan restprodukter av plast, så att de blir biologiskt nedbrytbara och komposterbara. Detta har inte varit möjligt tidigare. Biomelt är en helt ny generation av lim, det första i sitt slag i världen, berättar Raija Polvinen, RDI direktör på Kiilto.

Framtagandet av Biomelt representerar en av de tusentals aktiviteter som Kiilto gör varje år för att nå sitt Löfte till miljön. Löftet är uppdelat i fyra områden: grön energi, gröna material, gröna förpackningar och logistik samt gröna tjänster. Varje område har ambitiösa mål för framtiden.

– Ett djärvt miljömål, med en av de mest ambitiösa tidtabellerna inom branschen, är att vi ska vara koldioxidneutrala till 2028. Vi har bland annat solpaneler på fabrikstak, plockar upp värme från jorden, fångar spillvärme från vår egen produktion samt utnyttjar geokylning. Tack vare dessa åtgärder har vi lyckats minska våra direkta koldioxidutsläpp med cirka 22 procent från 2018 till 2019. Det är en betydande minskning av en stor koncern, konstaterar Raija Polvinen.

Ett annat mål är att 70 procent av allt förpackningsmaterial inom koncernen ska tillverkas av återvunnet eller förnybart material 2025.

– Det är centralt att vi genom våra åtgärder kan hjälpa våra kunder och samarbetspartners att nå sina miljömål. Så åstadkommer vi tillsammans maximal inverkan. Som exempel erbjuder vi hygienlösningar som kräver mycket mindre dosering än andra motsvarande lösningar, vilket leder till en minskning av förpackningsmaterial och transporter. Men även våra digitala tjänster, som hjälper våra kunder att använda rätt produkt för rätt ändamål och rätt dosering, leder till minskad miljöpåverkan, säger Patrik Hene, VD på Kiilto i Sverige.

Fakta om Kiilto

Kiilto är ett familjeägt företag från Finland etablerat 1919 med en uttalad vision fram till 2080. Kiilto utvecklar, tillverkar och marknadsför kemiska lösningar inom fyra affärsområden: byggande, industriell limning, professionell hygien och konsumentverksamhet. De viktigaste principerna för verksamheten är miljöledarskap, närhet och engagemang för framtiden. Bolaget är verksamt i 11 länder och har cirka 1 000 anställda. Kiilto har varumärkena Kiilto Pro och DAX i Sverige.

www.kiilto.com