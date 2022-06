Passagerarstopp hos KLM, bagagekaos i London

De plan som av planeringsskäl ändå måste till Schiphol, en av världens största flygplatser, fick i flera fall flygas tomma. På söndagsmorgonen sade en talesperson för KLM att de inte väntar sig att behöva fortsätta med tomma plan – men att de fortfarande ställer in omkring 50 flyg om dagen, rapporterar den nederländska nyhetssajten NOS.

Anledningen till det sades vara stora folkmassor på flygplatsen. Det beror i sin tur på ”ogynnsamma väderförhållanden och banunderhåll”, enligt pressmeddelandet, vilket resulterat i att många flygplan inte kunnat landa eller avgå i Amsterdam.

Även i Storbritannien rapporteras stora problem. Under lördagen ställdes 25 avgångar och 22 ankommande flyg in från flygplatsen Gatwick utanför London, vilket påverkade minst 7 000 resenärer, skriver The Guardian.

Upprörda resenärer vittnar också om många timmars väntan på bland annat bagage. På Twitter har en person skrivit ett meddelande till Gatwicks flygplats: ”Kan ni förklara varför vi landade för 75 minuter sedan och fortfarande väntar på vårt bagage. Och varför finns det ingen i bagagehallen som kan förklara varför?”

Redan i veckan varnades det för kommande reseproblem i landet, som nu har storhelg över drottningens platinajubileum.

”Storbritanniens flygplatser är i kris på grund av att tusentals jobb har försvunnit”, sade Sharon Graham, ordförande för landets största fackförening Unite, i ett uttalande i onsdags.

Dominic Raab, landets justitieminister och biträdande premiärminister, menade i stället att flygplatser inte har anställt tillräckligt många.

– Sammanlagt över pandemin har regeringen gett dem 8 miljarder pund i stöd, sade han i intervju med Sky News.

Företag i flygbranschen hotades av konkurs när folk inte fick resa under pandemin, och många regeringar trotsade miljölarm och klimatoro genom att ge stora stöd till branschen.

Denna helg ringlar långa köer även på andra storflygplatser i Europa. Vissa passagerare som flyger från Parisflygplatsen Charles De Gaulle har uppmanats att vara på plats tre och en halv timme innan avgång, skriver The Local.

Köpenhamns flygplats Kastrup meddelar att de har längre väntetider än vanligt, och uppmanar de passagerare som reser därifrån att vara ute i god tid.

Samtidigt fortsätter de omtalade köerna till säkerhetskontrollen på Arlanda. Under lördagen var det så mycket folk att resenärer tvingades vänta utanför terminalen, rapporterar Dagens Nyheter.

Enligt Swedavias presschef Ellen Laurin ska det ha berott på ett tekniskt problem med bagageanläggningen på terminal 5, vilket kunde avhjälpas efter några timmar.