Parkeringshus blir till konstmuseum

Ett av Göteborgs mest centrala parkeringshus håller sakta men säkert på att förvandlas till konstmuseum genom projektet Art made this. Snart är det dags för tio nya kvinnliga konstnärer att förvandla vita betongytor till gatukonst.

Ali Davoodi tar med oss i hissen upp till den femte och översta våningen i parkeringshuset Perukmakaren, i samma kvarter som NK i centrala Göteborg. Här uppifrån cirklar vi oss ned våning för våning och stannar till vid de hittills 30 stora konstverken, de flesta väggmålningar men även några i material som garn, fotografier, tyg och neonslingor. Samtliga är skapade av kvinnliga konstnärer och är individuellt upplysta och försedda med plaketter med information om konstnären. I slutet av juni ska tio nya konstverk skapas här.

”Jag tycker att det är så häftigt att de får hänga orörda. Det är en del bus här, men de verkar respektera verken. Och den största belöningen jag kan få är att se folk stå och titta på dem och ta bilder”, säger Ali Davoodi, och känner försiktigt på Emma Hasselblads stickade blommor ”Pansy flowers” från 2020.

Att göra om ett parkeringshus till konstmuseum är en del i det större konstprojektet Art made this, som drivs av serieentreprenören och kreatören Ali Davoodi, på uppdrag av fastighetsbolaget Vasakronan. Under åtta år har hittills 230 verk skapats på fastigheter i framför allt Göteborg men även Stockholm, Uppsala, Varberg och Malmö.

Ali Davoodi har tidigare drivit galleri och märkt att kvinnliga konstnärer hade svårare att ta sig fram, men också att beställare inte hade vett att betala för gatukonst utan tyckte att det räckte med den exponering konstnären skulle få. När Vasakronan hörde av sig om ett samarbete resulterade det i Art made this, där företaget tillhandahåller material och vitmålade ytor på 10 kvadratmeter och ersätter varje konstnär med 10 000 kronor. Varje år får dessutom en av konstnärerna tillgång till en ateljé under ett år.

”Det handlar inte bara om att smycka en stad utan också om att göra sådana här lokaler säkrare och mysigare, och det gör också konsten tillgänglig för alla på ett annat sätt. Folk behöver inte stå med näsan tryckt mot ett gallerifönster”, säger Ali Davoodi.

Ali Davoodi, grundare av Art Made Foto: Emelie Asplund

I Perukmakaren finns i dag verk från kvinnliga konstnärer i åldersspannet 18 till 62 år, alla med olika stilar. Här finns etablerade konstnärer som Carolina Falkholt, och helt okända samt de som är på väg att skapa sig ett namn. Till Jenny Norbergs ”Taktil studie, 12 juni 2020” finns en QR-kod som leder till ett videoklipp som visar hur verket tar form på väggen.

”Det ska finnas något för alla smaker”, säger Ali Davoodi.

Under våren har konstnärer fått ansöka om att få bli en av de som får en yta i Perukmakaren under sommaren. Ali Davoodi och tre andra kreatörer har valt ut tio av dem, och i år blir det bland annat en 3D-printad skulptur och på sikt ska det även in ljud- och videokonst.

”Vi ska fylla alla ytor, även tak och golv, men vi börjar med väggarna så får vi se hur långt vi kommer. Vi märker att de kunder som hyr in sig i fastigheten också uppskattar det här.”

Vasakronans vd Kristina Pettersson Post är positivt överraskad över de mervärden som projektet har fört med sig. Företaget har bland annat minskat sina kostnader för klottersanering.

”Visst har vi haft mindre skadegörelse på några av konstverken men det är helt uppenbart att man är mindre benägen att klottra på ett konstverk än på en vit garageport. Det var ingenting vi hade förutsett men är så klart en bonus. Sen tycker jag att det är roligt att vi har kunnat vara med och bidra till att lyfta fram kvinnliga konstnärer. De har historiskt inte varit lika väl representerade som männen när det gäller gatukonst”, säger Kristina Pettersson Post.