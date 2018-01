Pareto höjer SKF efter konkurrentens styrkebesked

För helåret 2017 uppgick Schaefflers organiska försäljningstillväxt till 5,9 procent, vilket Pareto noterar var mer än guidningen på 4-5 procent. Den organiska försäljningstillväxten för det fjärde kvartalet betecknar Pareto också som starkare än väntat: plus 8,5 procent på koncernnivå, varav 8,3 procent inom Schaefflers segment Automotive och 9 procent i Industrial.

Inför SKF:s bokslutskommuniké den 1 februari gissar Pareto att den organiska försäljningsutvecklingen var 7,5 procent under det fjärde kvartalet. Det kan jämföras med tredje kvartalets 8,0 procent, eller med konsensusuppfattningen på plus 6,6 procent enligt Inquiry Financials per den 10 november.

Vid 16.30-tiden på måndagen var SKF-aktien upp 1,8 procent, näst bäst i OMXS30 efter den överlägsna ledaren Fingerprint Cards.