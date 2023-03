Pappaledigheten fick dem att tröttna på usla lekparker

Hållbart, säkert, svensktillverkat och snyggt. Gustaf Redin och Martin Kristiansson hade en tydlig vision redan 2012 när de startade Nordic Parks med fokus på att tillverka lekplatsutrustning. De två första produkterna var en gunga och ett gungdjur.

”Vårt sätt att göra en gunga på var förstås mycket krångligare och dyrare än att bara hänga kedjor i ett gammalt bildäck. Men sådant har vi aldrig kompromissat på”, säger Gustaf Redin.

Ganska snart började Nordic Parks att tillverka även möbler för utomhusmiljöer.

”Det är samma arkitekter som ritar både lekplatserna och parkbänkarna bredvid, så vi såg att det var en fördel att kunna erbjuda helheten”, säger Martin Kristiansson.

All trärelaterad tillverkning görs på Frendins snickeri utanför Örebro. Stålprodukter tillverkas hos ett annat av Nordic Parks systerföretag i Västerås.

”På det här sättet behåller vi kontrollen och kan vara säkra på att kvaliteten håller den nivå vi ska ha”, säger Gustaf Redin.

Att tillverka dessa produkter visade sig dock inte vara det enklaste vägvalet för de båda vännerna. Lekplatsbranschen kräver en hög säkerhetsstandard, vilket Nordic Parks-grundarna tycker är väldigt bra.

”Regelverket blir som en handbok inför tillverkningen. Höga krav, men säkerheten är det viktigaste av allt”, säger Gustaf Redin.

En annan utmaning blev materialet.

”Det har varit oerhört mycket att lära sig bara om träets egenskaper. Till dessa produkter är det lagom långsamväxt trä som passar bäst, och det hittar man i Mellansverige. Därför använder vi träd härifrån, framför allt tall”, säger Gustaf Redin.

”Träet vi använder till parkbänkarnas ribbor får, som ett exempel, inte ha några kvisthål eftersom det då kan släppa kåda som fastnar på kläderna.”

Något utrymme för att lämna saker till slumpen finns inte, av flera skäl. Ett är att det i sig inte är några nya produkter som Nordic Parks erbjuder. Såväl gungor som parkbänkar fanns ju redan på marknaden. För att komma in hos en stor kund måste den få en bra anledning till att välja de nya produkterna i stället, förklarar Gustaf Redin.

”Att vi har en hållbar profil och tillverkar i Sverige har varit viktigt för oss. Vi var först i Sverige med att Svanenmärka lekplatsprodukterna. Med tiden har vi också blivit bättre på att lyfta fram vad som utmärker våra produkter.”

Gustaf Redin och Martin Kristiansson lärde känna varandra när de var utbytesstudenter tillsammans i Tokyo, där de delade ett studentrum på 16 kvadratmeter. Efter det blev det olika karriärsval. Gustaf Redin jobbade tidigare med marknadsföring och försäljning inom Kinnevik/Tele2 och Martin Kristiansson jobbade som rådgivare på Nordstjernan i investeringsorganisationen. Men vänskapen bestod, och tillsammans med småbarnen på olika lekparker väcktes idén om något nytt.

När de valde att satsa på det gemensamma bolaget Nordic Parks var de redan från början överens om att utvecklingen skulle få ta tid.

”Detta är en trögrörlig bransch. Vill man växa snabbt ska man satsa på något annat. Men vi är inte den typen av entreprenörer som har bråttom”, säger Gustaf Redin.

Men efter flera år med fullt fokus på produktutveckling insåg de båda delägarna att de ändå behövde växla upp tempot något.

”Vi utvecklade fler och fler produkter men vi sålde egentligen inte så mycket. Sex år gick, och sedan insåg vi att vi måste börja sälja det vi har. Vi behövde mer struktur, ordning och reda och uppstyrda processer. Då anställde vi en extern vd, och valde in två riktigt erfarna nya styrelseledamöter. Därifrån har det blivit en helt annan fart.”

Gustaf Redin jobbar framför allt med marknadsföring och försäljning och Martin Kristiansson med produktutveckling och tillverkning.

”Vi jobbar väldigt strukturerat genom styrelsen. Förra året hade vi ett stort produktutvecklingsprojekt och i höstas släppte vi en ny Svanenmärkt lekserie”, säger Martin Kristiansson.

Foto: Ida Thunberg

Grundarna berättar att den långsiktiga horisonten består.

”Ju fler produkter vi får ut runt om i Sverige, och ju längre de står där, desto fler bevis får vi för att produkterna håller och uppskattas av de som använder dem. Du kan salta på gatan och hundarna kan gå där och pinka, men det ser fortfarande likadant ut år efter år”, säger Gustaf Redin.

Till våren går bolaget för första gången in på en utländsk marknad när man via distributör tar steget in i Norge.

”Nu har vi även byggt en bra och stabil plattform i bolaget och hittat fram till ett bra arbetssätt som fungerar. Vi känner oss redo för att hitta ytterligare något bolag att komplettera Nordic Parks med, antingen ett rent förvärv eller genom att hitta samarbete med någon aktör som har produkter eller kunder som kan passa oss. Det känns som en spännande tid.”

Hur har företaget påverkats av omvärldsläget? ”Det är klart att det är turbulenta tider, både ekonomiskt och politiskt med Rysslands invasionskrig i Ukraina. Det känns futtigt i den kontexten att prata om konjunktur, men gällande det så ser vi nog samma svårbedömda läge som alla andra. Våra kunder är framför allt kommuner och stora fastighetsbolag som investerar i sina utemiljöer enligt förutbestämda, långsiktiga planer. Systemet är på så sätt trögrörligt och det brukar inte bli några större kortsiktiga ändringar. Med det sagt så är det klart att alla inköpare håller lite hårdare i slantarna i de här tiderna och tar längre tid på sig för beslut.”