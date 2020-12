Pandemin tar nytt grepp om USA – Kalifornien inför utegångsförbud

Optimismen att ett vaccin mot covid-19 snart ska vara redo för distribution har lyft världens marknader till nya höjder. New York-börsernas tre tyngsta index – Dow Jones industriindex, S&P 500 och Nasdaqbörsens kompositindex – stängde samtliga fredagshandeln på rekordnivåer.

Börserna handlas på förväntningar som står i skarp kontrast mot det dagsaktuella läget i USA. Coronapandemin har ånyo tagit ett hårt grepp om landet där antalet sjuka som vårdas på sjukhus nu för första gången är fler än 100.000 personer, rapporterar Financial Times.

Lokala myndigheter i delstaten Kalifornien utfärdade på fredagen en order om utegångsförbud mellan klockan 22 och 05 för att bromsa smittan. I storstaden Los Angeles rapporterades på fredagen den största ökningen av antalet nya fall på ett dygn efter att 22.018 personer insjuknat på fredagen.

”Vi behöver göra allt vi kan för att inte överväldiga sjukvården och för att rädda liv. Vi vet att ju snabbare vi planar ut kurvan desto snabbare kommer det att gå att röra oss utanför riskzonen”, uppgav borgmästaren i San Francisco, London Breed, om beslutet att inför utegångsförbud, rapporterar Washington Post.

I delstaten Pennsylvania beräknas sjukhussängarna vara slut i mitten av december utifrån den rådande smittspridningens snabba förlopp.

Virusets breda spridning i en rad amerikanska delstater samtidigt ger ytterligare skäl till oro, enligt Bob Wachter, chef för institutet för medicin vid University of California. För första gången hittills under pandemin rapporterade på fredagen samtliga av USA:s sju folkrikaste delstater – New York, Texas, Florida, Illinois, Ohio, Pennsylvania och Kalifornien – över 10.000 nya fall på ett dygn.

”Saker har helt spårat ur i hela landet”, säger Bob Wachter till Financial Times.