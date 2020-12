Pandemin har ritat om filmkartan – effekterna kommer synas länge

När premiären av den senaste James Bond-filmen ”No Time to Die” (med svenska David Dencik i en av rollerna) ställdes in i mars på grund av corona kom det som en chock. I dag har nyheter om uppskjutna premiärer blivit vardagsmat. De stora filmstudiorna har flyttat fram sina största satsningar ända till slutet av 2021 för att undvika att behöva flytta dem mer än en gång.

Disney har meddelat att alla kommande Star Wars- och Avatar-filmer försenas ett helt år på grund av förändringar i både premiär- och produktionsschemat. Enligt Disney kommer efterdyningarna av pandemin att märkas ända till 2028.

Det går såklart inte att tala om det kommande film- och tv-året 2021 utan att prata om covid-19. Trots omständigheterna finns det flera premiärer att se fram emot, bland annat filmatiseringen av Agatha Christies ”Döden på Nilen” och ”Top Gun: Maverick”.

Pandemin har tagit ut sin rätt även hos de stora stjärnorna. Huvudrollsinnehavaren, Tom Cruise, tappade nyligen humöret under den nuvarande inspelningen av ”Mission Impossible: 7”.

”If I see you do it again you’re fucking gone”, skrek Tom Cruise till en person som han inte tyckte höll säkerhetsavståndet under inspelning. Allt fångades på band.

Efter att tittare i flera år konsumerat dystopiska framtidsscenarion har eskapism istället blivit dagens ledord för innehåll, enligt en rapport från Film i väst. En stor brittisk studie visar att det är det vi i första hand väljer att se när vi väljer ett gestaltat innehåll i pandemins tid.

För streamingtjänsterna har pandemin varit gynnsam. Förutom ökade abonnemangsintäkter går många filmer direkt till streamning istället för att gå upp på bio. Det amerikanska filmbolaget Warner Bros låter nästa år alla 17 långfilmer få premiär på HBO Max samma dag som de går upp på biogra­ferna.

Redan under våren kommer innehållet vara präglat av pandemin. Ett exempel är vårens säsong av ”Expedition Robinson”, som för första gången inte kommer att utspela sig på en tropisk paradisö, utan i Haparandas skärgård.

Hur tv- och filmindustrin kommer att återhämta sig är svårt att sia om. Kristallkulan grusas fortfarande av pandemin.