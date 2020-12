Peder Isacson, vd för auktionshuset Sotheby's i Skandinavien, kan glädjas åt ett lyckat år. Han inbringade årets högst klubbade verk. Målningen ”Triptych inspired by the Oresteia of Aeschylus” signerad Francis Bacon såldes för drygt 700 miljoner kronor i juni.

Peder Isacson är på märkbart gott humör. Coronapandemin till trots gör han sitt bästa år någonsin. Tillsammans med sina kollegor har han lyckats hitta konst på den svenska, norska, finska och danska marknaden som har sålts för sammanlagt 743 miljoner kronor (exklusive avgifter) på Sotheby's under 2020. Det gör Skandinavien-kontoret till ett av auktionsjättens viktigaste i Europa, med en försäljningsandel i Europa på runt 20 procent.

Att nivån är så hög förklaras av en extraordinär försäljning som ägde rum i slutet av juni. Astrup Fearnley-museet i Oslo, grundat av den norske affärsmannen och konstsamlaren Hans Rasmus Astrup, sålde Francis Bacon-målningen ”Triptych inspired by the Oresteia of Aeschylus”. Priset för verket från 1981 landade på nästan 630 Mkr exklusive avgifter. Prislappen inklusive avgifter blev 730 Mkr. Det blev det tredje dyraste verket som uppnåtts på auktion för den brittiske konstnären. Och än tronar verket som Sotheby's och auktionsvärldens dyraste under 2020.

”Att vi skulle få in ett sådant här rekordobjekt under ett år av pandemi, det kunde man inte drömma om. Oftast brukar det vara resultatet av något av de tre d-na, det vill säga death, divorce och disaster (död, skilsmässa och katastrof, Di:s anm.), vilket alltså inte var fallet här ”, säger Peder Isacson.

Utöver Bacon-målningen har Skandinavien-kontoret också under året fått in två målningar signerade Edvard Munch (1863-1944). Målningen ”Hage i Kragerø” från 1909 klubbades för drygt 12 Mkr (exklusive avgifter) i oktober. Och verket ”Vårlandskap” från 1923-1924 gick för nästan 27 Mkr (exklusive avgifter) även det i slutet av oktober.

Hur förklarar du att auktionshusen står sig så starkt i en tid av pandemi, där flera branscher kämpar för sin överlevnad och människor kastas in i arbetslöshet? Även Bukowskis och Uppsala Auktionskammare har starka auktioner bakom sig.

”Jag tror delvis att det handlar om en flykt. Människor är uttråkade hemma och har inget att göra. Då budar de på konst”, säger Peder Isacson.

Han berättar att även säljtrycket är högt i spåren av pandemin. Hotellkedjor som brottas med en försämrad ekonomisk situation säljer av konst för att säkra sin likviditet, enligt vd:n.

Samtidigt som Peder Isacson framhäver det lokala kontorets framgångar, är han mån om att berätta om Sotheby's digitaliseringsarbete. Det har intensifierats efter att företaget förra sommaren fick en ny ägare i den fransk-israeliske affärsmannen och konstsamlaren Patrick Drahi. I samband med ägarbytet utnämndes också Charles F. Stewart som ny vd. Han ansvarade tidigare för kabeltv-leverantören Altice USA, som ingått i Drahis imperium.

Utöver allt fler digitala auktioner satsar Sotheby's även på försäljningar med fasta priser, utan något budgivningsförfarande. Även direktförsäljningar som inte syns på en öppen marknadsplats har ökat i antal.

”Nästan hälften, 42 procent, av alla som budat digitalt under 2020 är helt nya kunder för oss”, säger Peder Isacson och tittar ned i papper från Sotheby's pressavdelning.

”I och med pandemin ställde vi om hela vår verksamhet och satsade på digitala onlineauktioner. Vi genomförde över 60 nätauktioner under perioden april till maj, och omsättningen för de digitala auktionerna har ökat med över 600 procent hittills i år”, fortsätter han och berättar att klock- och bilauktionerna varit särskilt lyckade.

Med start detta år har konsthandlare i Sverige börjat lyda under penningtvättslagen. Hur påverkar det dig i ditt arbete?

”I och med att vi har varit börsnoterade har vi redan jobbat under väldigt strikta regler och vi har redan haft processer på plats där vi både granskar köpare och säljare.”

Den svenska konstbranschen har svårt att förstå varför en skulptur av Nathalie Djurberg och Hans Berg såldes för 19,5 miljoner kronor, när startpriset var 0,3 Mkr. Förstår du det?

”Det var ju ett otroligt resultat om än väldigt förvånande.”

Tror du att köparen kommer offentliggöras?

”Det brukar komma fram i slutändan, vem som har köpt”, säger han.