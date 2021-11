Pandemieffekter tyngde Sarsys-ASFT

NGM-noterade Sarsys-ASFT, verksamt inom väg- och flygplatssäkerhetssystem, hade en nettoomsättning på 7,3 miljoner kronor (20,8) och ett resultat om -2,3 miljoner kronor (5,3) under det tredje kvartalet 2021.

Likvida medel per den 30 september uppgick till 1,5 miljoner kronor (2,8).

För niomånadersperioden januari-september 2021 föll resultatet till -9,9 miljoner kronor (0,3).

”Det kraftigt försämrade resultatet under årets tre första kvartal kan i stort sett förklaras av den pågående pandemin. Flygplatsägarna satte helt enkelt stopp för omfattande investeringar under 2020 och det har fått fullt genomslag i våra orderböcker under 2021. Det är en näst intill omöjlig uppgift att bedöma marknadsutvecklingen eftersom den styrs av pandemins utbredning och intensitet”, skriver vd i delårsrapporten.

Orderingången har under perioden varit svagare än beräknat samtidigt som Sarsys-ASFT har utmaningar med leveranstider av komponenter från sina leverantörer.

”Under 2020 drog vi fördel av trögheten i flygplatsmarknaden och orderflödet hölls upp under första halvåret. På motsvarande sett gör samma tröghet att orderflödet nu ökar långsammare än förväntat. Detta sammantaget gör att vi inte fått den uppgång vi normalt ser under tredje kvartalet”, heter det.