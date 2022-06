Överdriven oro för Skistar – fjällsemestrarna lär bestå

Innehåll från Lynk & Co Annons

Airbnb, Spotify och Netflix. Alla har de förändrat sina respektive branscher. Alla visar de att människor är mer intresserade av upplevelser än av att äga. - Att dagens bilar står stilla 95 procent av tiden är hållbarhetsmässigt vansinne. Därför har vi skapat en flexibel moblitetslösning som både spar miljö och pengar, säger Alain Visser, grundare av Lynk & Co.

Det var 2016 och Alain funderade på vad man kunde göra åt bilindustrins miljöeffekter. Han fick idén att skapa en tjänst där människor prenumererar på sin bil en månad i taget. Dessutom kan de hyra ut bilen till andra via en app för att få ner kostnaden. -Folk sa att jag var galen och det var jag kanske, skrattar Alain. Men det fungerade. Idag har vi 115 000 medlemmar i 7 länder.

Prenumerera + dela + medlemsklubb

Men det finns ju både biluthyrare och ideella bilpooler, vad är skillnaden?

– Det är bara vi som erbjuder en kombination av prenumeration, möjlighet att dela och dessutom en medlemsklubb, säger Alain. Månadskostnaden är hälften av vad biluthyrarna tar och du kan säga upp prenumerationen när du vill. Dessutom kan du få ner kostnaden genom att hyra ut till andra när det passar dig.

Klubbar

Lynk & Co Club finns idag i Göteborg och Stockholm. Detta är en kreativ mötesplats där människor tar en fika, jobbar eller deltar i happenings.

Kontoret - en kreativ och rolig plats

80 procent av medarbetarna kommer från andra branscher än bilindustrin och hälften är kvinnor. Här jobbar specialister av olika slag. Men vad du är anställd för är en sak, vad du tillför varumärket nåt annat. Det kanske är HR-chefen som kommer på en ny debiteringsmodell eller juristen som föreslår att bilarna ska ha en ny app.

– Man kan säga att alla jobbar med affärsutveckling. Har du en idé, prova den! Finns det risk att idén misslyckas, prova den ändå! Hur många innovationer hade världen sett om ingen vågat ta risker? Ålder, kön och varifrån du kommer bryr vi oss inte om. Det viktiga är att du vill förändra den konservativa bilbranschen. Om du brukar fråga ”varför”, vill testa gränser och gillar kreativt kaos - då kommer du att trivas hos oss!

Om Lynk & Co

Lynk & Co grundades 2016 och har som mål att locka medlemmar som vill slippa ansvaret att äga en bil, och istället prenumerera på bilen - något som blir allt vanligare. Lynk & Co slog upp dörrarna i Sverige i januari 2021 när de öppnade sin första medlemsklubb i Göteborg.

