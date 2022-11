Över 350 migranter får gå i land i Italien

Efter påtryckningar från Frankrike och Tyskland beslutade Italien att två räddningsbåtar får gå i hamn på Sicilien. Än så länge har över 350 migranter fått gå i land.

Under söndagen fick först 144 sjuka, minderåriga och småbarn som varit ombord på tyska hjälporganisationen SOS Humanitys räddningsfartyg gå i land. Däremot avvisades 35 migranter som alla var män.

Italien har beordrat fartyget att lämna hamnen men kaptenen vägrar att åka innan alla migranter har fått gå av fartyget.

Senare under söndagen fick även ett fartyg tillhörande organisationen Läkare utan gränser lägga till i hamnen. Sent på söndagen hade 240 av fartygets 572 räddade migranter fått gå av. Italien fortsatte på söndagskvällen att utvärdera vilka personer som ska släppas in i landet.

Italiens utrikesminister Antonio Tajani har meddelat att sjuka personer, gravida kvinnor eller kvinnor med småbarn kommer att tas emot. Enligt inrikesminister Matteo Piantedosi ska migranter som inte är ”kvalificerade” avlägsnas från Italiens territorialvatten.

Italiens nya högerextrema regering har lovat att slå ner hårt på migrantbåtar från Nordafrika till Europa.

Italienska oppositionsledamoten Aboubakar Soumahoro, rasar över ett ”urval av skeppsbrutna migranter”, och har sagt att det bryter mot internationell lag. Han gick hårt åt Italiens premiärminister Giorgia Meloni för att behandla migranterna som objekt.

Det finns fortfarande två båtar tillhörande räddningsorganisationer som är fast ute på Medelhavet med räddade migranter.