Över 100 döda i USA på ett dygn – hög politiker smittad

Andrew Cuomo, guvernör i delstaten New York, säger att mellan 40 till 80 procent av delstatsinvånarna kan smittas av viruset i förlängningen. Han går ut hårt mot de människor som fortfarande uppehåller sig bland andra människor utomhus och poängterar att drygt hälften av de bekräftat smittade personerna är mellan 18 och 49 år gamla.

Demokraten De Blasio anser att den federala regeringen inte försett New York med tillräcklig vårdutrustning för att ta hand om de som insjuknar. Han vill också att militären ska kallas in i stor skala.

”Det här kommer att bli den största krisen i landet sedan den stora depressionen”, säger staden New Yorks borgmästare Bill De Blasio i en intervju med CNN.

Över 15.000 personer har bekräftats bära på coronasmittan i delstaten New York, där metropolen med samma namn ligger, rapporterar CNBC .

”Vi måste få in pengarna i ekonomin nu. Om vi gör det tror jag att vi kan stabilisera ekonomin”, säger Mnuchin, som öppnar för ytterligare stödåtgärder om krisen pågår längre än tio till tolv veckor.

Nästan var fjärde amerikan har beordrats att stanna hemma, då strikta karantänsregler har införts i delstaterna Kalifornien, New York, Illinois, Connecticut, New Jersey och Ohio. Reglerna omfattar landets tre största städer New York, Los Angeles och Chicago.