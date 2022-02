Ovanligt många sent inställda tåg i januari

Persontågens punktlighet har förbättrats något från december månads bottennivå. Men enligt Trafikverket har de sent inställda avgångarna varit ovanligt många även i januari.

I december hade persontågen den sämsta punktligheten på flera år. I januari bröts trenden. 92,4 procent av tågen var i i tid, jämfört med 88,2 procent i december. 76 631 av 82 928 persontåg nådde sin slutstation i rätt tid i januari. Allra bäst gick kortdistanstågen med en punktlighet på 95,8 procent.

Dock har ovanligt många tåg ställts in sent även i januari. Orsakerna är bland annat stormen Malik. Dåligt väder har gjort att tåg av säkerhetsskäl behövt ställas in. Många sjukskrivningar bland personalen i det mest trafikintensiva området är en annan orsak.

”Det som inträffade på Stockholms trafikledningsområde inför helgen 29 till 30 januari är unikt. Vi kan inte hitta några belägg på att trafik någon gång tidigare under järnvägens långa historia behövt reduceras på grund av hög sjukfrånvaro bland operativ personal” säger Roberto Maiorana, chef på verksamhetsområde Trafik på Trafikverket i ett pressmeddelande.

Verket har också sett att antalet obehöriga i spåren har minskat i januari. Störningar på grund av så kallat spårspring mer än halverades jämfört med december.

Definitionen av punktlighet är rätt tid plus fem minuter. Om ett tåg når slutdestination 5.59 minuter efter utsatt tid räknas det som i tid, allt efter det är försenat.