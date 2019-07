Ovädret sänker oljeproduktionen

Stormen Barry nådde delstaten Louisiana på lördagen, vindkraften mättes till drygt 31 meter per sekund när ovädret nådde land. Men ovädret slår också hårt mot oljeproduktionen.

Enligt den amerikanska myndigheten Bureau of safety and environmental enforcement, BSEE, som ansvarar för olje- och gasborrning har nära 70 procent av den amerikanska produktionen kapats. Det motsvarar totalt 1,3 miljoner fat per dag.

Även produktionen av naturgas påverkas. 56 procent, motsvarande 1,5 miljarder kubikfot per dag, har stängts ned. Oljeproducenterna har totalt stängt 283 plattformar, motsvarande 42 procent, i de norra delarna av Mexikanska golfen, enligt BSSE.