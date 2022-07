OSSE larmar om "filtreringslägren" i Ukraina

Några av golfens mest minnesvärda ögonblick har utspelat sig under The Open Championship, för oinvigda mer känt som British Open och en av världens mest klassiska golfturneringar. Henrik Stenson skrev in sig i historieböckerna 2016 när han som första svensk lyfte den silvriga The Claret Jug-pokalen, efter en rafflande duell med Phil Mickelson.

Men det finns en annan svensk som gjort avtryck. För två år sedan blev Hans Lindeblad, som första skandinav, invald i den exekutiva kommittén som förutom svensken består av fyra britter och två irländskor.

”Jag trodde att det var dolda kameran när de ringde, det var helt snurrigt. Det är ett otroligt hedersamt uppdrag och med min ändå ringa ålder trodde jag kanske inte att jag redan gjort mig förtjänt av det”, säger 49-åringen.

The Royal and Ancient Golf Club of St Andrews, förkortat R&A, är en av världens mest anrika golfklubbar och ansvarar för British Open sedan tidigt 1900-tal. R&A Championship Committee är den exekutiva kommittén som driver, utvecklar och tar alla strategiska och finansiella beslut för The Open.

För Hans Lindeblad innebär det ett klassiskt styrelseuppdrag om än i väldigt exklusiv inramning. Uppdraget tar mycket tid och är dessutom helt ideellt.

”Vi har ett stort ansvar att förvalta. R&A återinvesterar majoriteten av överskottet i The Open i golf runt om i världen för att driva utvecklingen inom sporten framåt. Vi godkänner alla nya kontrakt, stora organisationsförändringar, långsiktiga strategier, vilka platser tävlingen ska spelas på och mycket annat. Vi är ju egentligen en tävlingsledning. Men eftersom tävlingen är ett av världens största sportevenemang är det såklart en enormt uppskalad tävlingsledning.”

Hans Lindeblad på St Andrews Old Court, med Royal and Ancient Golf Club of St Andrews i bakgrunden. Foto: Alan Richardson

Det är vår, rapsen blommar, och Hans Lindeblad är nyligen hemkommen från en resa till St Andrews i Skottland, fylld av möten om sommarens stora evenemang. Hästgården, precis utanför Anderslöv i Skåne, köpte han tillsammans med sin fru Hanna Lindeblad för ett par år sedan.

”Jag flänger runt så mycket, så det bästa för mig är att de är nöjda och glada här, det betyder allt”, säger Hans Lindeblad och syftar på sin fru och dottern Elise som båda två sysslar med hästar.

Under perioder flyger Hans Lindeblad varannan vecka från Kastrup till Skottland. Framför allt för arbete med The Open, men däremellan hinner han med en och annan runda på Old Course, som han gick första gången som 16-åring.

”Är man golfare så är det helt fantastiskt, det är så mytomspunnet. Det är en bana som växer i upplevelse ju mer man spelar. Den är magisk.”

Hans Lindeblad säger själv att han tidigt insåg att han var en hyfsad golfspelare som saknade ”det”, men att han snabbt blev kär i den sociala delen av sporten.

Mamma Kylle och pappa Göran träffades på golfbanan – båda spelade i det svenska golflandslaget under 1950- och 1960-talet. Göran Lindeblad var med i det lag som vann det första Europamästerskapet i golf, och han var även medlem i The Royal & Ancient Golf Club of St Andrews i 26 år.

”Det var så ballt när jag fick följa med honom. Dels älskar jag golf, dels älskar jag Skottland. St Andrews som stad är hur fin som helst. Sedan är jag lite anglofil också.”

Det var den svenska golfjournalisten Göran Zachrisson som föreslog honom som medlem, en lång process som kräver rekommendationer och godkännande från flera parter. Men då Hans Lindeblad var förhållandevis ung gick det snabbt och han blev 1999 den då yngsta medlemmen, 26 år gammal.

”Det har hänt extremt mycket i klubben sedan dess, vi har kvinnliga medlemmar sedan åtta år tillbaka. Det är bland det största, och mest självklara, som hänt i klubbens historia i modern tid.”

I dag är 40 svenskar medlemmar i The Royal & Ancient Golf Club of St Andrews, däribland Annika Sörenstam som blev en av de första kvinnliga medlemmarna.

Hans Lindeblad är en typisk sladdis, de äldre bröderna Björn, Nils och Jan var mellan 8 och 12 år när Hans Lindeblad föddes i början av 1970-talet. Familjen flyttade från västkusten till Saltsjöbaden i Stockholm innan han började skolan.

Hans Lindeblad är lik sin framlidne storebror Björn Natthiko Lindeblad – han spricker ofta upp i ett stort och smittande leende som liksom tar över hela ansiktet så ögonen knappt syns.

I ett av de gamla kostallen på gården i Skåne håller Hans Lindeblad på att göra om ett utrymme till en vinkällare. Där står en ensam, tom Dom Perignon med ett stearinljus i.

”Det var den sista champagnen jag delade med Björn.”

Det Hans Lindeblad och hans familj gått igenom det senaste decenniet är svårt att sätta ord på. Först förlorade han sin tioåriga son. Därefter drabbades både hans pappa och hans bror av två olika, obotliga sjukdomar.

Inom loppet av mindre än tio år gick alla tre bort.

Storebror Björn Natthiko Lindeblad blev känd för många svenskar efter sitt sommarprat i P1 2012 och 2020, när han berättade om hur han hoppade av en chefskarriär och levde som buddhistmunk i 16 år, men också om hur det var att få diagnosen ALS. I januari i år avled han i assisterat självmord, omgiven av sin närmaste krets.

”I och med att jag var yngst och Björn var äldst fick vi en väldigt speciell relation. I vårt fall hade vi tydliga drag av egenskaperna äldst och yngst. Han var världens goaste gubbe. En otrolig förmån att ha en så själsligt påkopplad och klok person i sin närhet.”

Hand Lindeblad, här med sista flaska champagne han drack med storebror Björn Natthiko Lindeblad Foto: Lars Jansson

Bara några månader innan Björn fick diagnosen, sommaren 2018, var Hans Lindeblad och resten av familjen med när deras svårt lungsjuka pappa avslutade sitt liv på en klinik utanför Basel i Schweiz.

”När du är med någon som är helt säker på att de ska avsluta sitt liv under kontrollerade former, som inte är psykiskt instabil, utan är obotligt sjuk och klar med livet, och alla runt omkring är helt med på vad som händer, ger det en stark känsla för livet. Det krävs mycket av en person att ta det beslutet. Det blir ett närvarande farväl. Alla ges chans att säga vad som ska sägas. Alla har ett datum att förhålla sig till.”

”Men det är klart att det är konstigt, från att personen framför dig skojar och är närvarande, till att helt plötsligt vara död. Det är overkligt tills personen väl gör det som ska göras, men båda gångerna har varit väldigt fina ögonblick.”

Bilder och prylar som påminner om Hans Lindeblads bortgångna son Jesper Lindeblad finns överallt. I en stor bokhylla i gårdens boningshus från mitten av 1800-talet i Skåne står familjebilder, några exemplar av Björn Natthiko Lindeblads engelska utgåva av boken Jag kan ha fel och en och annan pokal. Högst upp vilar ett gigantiskt, förstorat vykort, där Jesper Lindeblad för en skoluppgift under sin sjukdomstid beskrivit vad han skulle göra om han var osynlig för en dag.

”Om jag skulle vara osynlig skulle jag åkt till Sänt Ändrus och spela mycket golf. [...] På kvällen skulle jag smyga in i klubbhuset och kolla i alla böcker. Om det vore golftävling skulle jag gå in på banan och gjort så att Rory McIlroy skulle vinna.”

Intresset för golf ärvdes i rakt nedstigande led. Få saker gjorde Jesper Lindeblad mer tillfreds än att cykla ner från familjens sommarhus till golfklubben i Falsterbo och hänga runt på puttinggreen.

Men precis när golfsäsongen skulle börja 2011 började den då 8-årige Jesper Lindeblads öga att hänga. Först misstänkte familjen borrelia, men efter många vändor på sjukhuset kom beskedet. Han hade drabbats av Pons Gliom, en ovanlig och obotlig hjärntumör. Läkaren berättade att barn som diagnostiserats med den typen av cancer sällan överlever mer än ett år.

”Den dagen vi fick beskedet att Jesper var sjuk och att det inte fanns någon framtid – det är något jag inte önskar min värsta fiende. Fy fan. Fruktansvärt”, säger Hans Lindeblad.

Fokus för familjen blev att resa för att skapa minnen och hitta på roliga saker, trots sjukdomen. Jesper Lindeblad fick bland annat följa med sin pappa till The Open där han fick träffa Tiger Woods. Men störst av allt var nog när han fick en timme helt själv med hela fotbollslandslaget. Egentligen gjorde inte landslaget den typen av träffar, men dåvarande assisterande lagledare Marcus Allbäck övertygade landslagsledningen.

”Zlatan var gud för Jesper och hans kompisar. Hela landslaget gav Jesper och vår familj en stund som vi aldrig glömmer.”

Lite mer än två år efter sjukdomsbeskedet gick Jesper Lindeblad bort, 10 år gammal.

”Det är så klart en enorm utmaning att klara av att gå vidare i livet efter en så stor förlust. I mitt fall har det varit helt avgörande med starka relationer, framför allt med min fru och dotter, men också övrig familj, vänner och personer i mitt arbete. Alla har gett ett sånt enormt stöd. När ett barn får en svår sjukdom ställs man inför många svåra beslut som förälder. Antingen växer man sig ännu tajtare som par, eller så glider man isär. Jag och Hanna blev ännu tajtare.”

”Jag fick några få år med min egen son och såg hur han brann för golf. Nu ser jag honom i många andra ungdomar”, säger Hans Lindeblad. Foto: Lars Jansson

Hamnar du någon gång i tankarna att livet känns orättvist?

”Aldrig. Och jag kan egentligen inte fatta varför. För det hade varit en känsla och en tanke som hade varit ganska naturlig, men jag har aldrig tyckt synd om mig själv. Innan Jesper blev sjuk hade jag levt ett väldigt bekymmersfritt liv, jag hade aldrig haft några större svårigheter. Ibland får jag känslan av att det är livets sätt att skapa balans. Det går inte att gå genom livet i en sån magisk tillvaro som jag hade gjort i 38 år, det är inte rimligt. Ingen går genom ett liv där allt är perfekt. Lärdomen var tuff. Men vi tar alla tillfällen som finns att hylla Jesper och göra något positivt av vår saknad.”

Familjen Lindeblad har stark koppling till Falsterbo, med både sommarställe och flera generationer som medlemmar i golfklubben på den sydskånska spetsen. Både Björn, pappa Göran och sonen Jesper ligger begravda vid Falsterbo kyrka. Mamma Kylle Lindeblad tillbringar sommarmånaderna i familjens hus.

Det är även på Falsterbo Golfklubb, och Saltsjöbadens Golfklubb, som familjen Lindeblad varje år arrangerar två juniortävlingar till minne av Jesper Lindeblad.

”Vår familj har fått så otroligt mycket av golfen. Vi ville driva Jespers arv vidare och försöka göra något positivt av det för juniorgolfen på de klubbar han var medlem. Jag blir så entusiastisk av att se unga människor spela. Jag fick några få år med min egen son och såg hur han brann för golf. Nu ser jag honom i många andra ungdomar.”

Hans Lindeblad utstrålar, trots allt, ett slags konstant glädje. Golfen är ett av många kapitel i hans liv, karriären som entreprenör ett annat. Framåtandan är ständigt närvarande, något hans nya bolag också ska symbolisera. Nyligen startade han ett nytt herrmodemärke under namnet Less Worries, och i våras lanserades den första herrkollektionen.

”Jag var tämligen medioker i skolan, jag fick inget fokus eller fäste i det akademiska och var helt hundra på att jag inte skulle läsa vidare efter gymnasiet.”

Men drivet att jobba och starta karriär var stark. I tidiga 20-åren hjälpte han familjevänner med att sälja kalsonger på NK under en jul och rekryterades därefter till Björn Borg där han senare blev säljchef. Efter en snabb sväng på reklambyrå, startade Hans Lindeblad en agentur tillsammans med vännen Martin Wendin, och lyckades knipa kontraktet som agenter för Calvin Klein Underwear.

”Calvin Klein fanns i princip inte i Sverige då, när vi började hösten 2002 var försäljningen och distributionen i princip noll. 2018 gjorde vi 100 miljoner. Det var helt otroliga år.”

Efter 18 år, och trots att de gjort underverk med försäljningen, var det bara en tidsfråga innan det amerikanska bolaget skulle säga upp agenturen. Till skillnad från tidigt 2000-tal är det i dag vanligast att försäljning och distribution sköts i egen regi.

”Europeisk agentlag är skapad för att skydda agenten. Vårt långa och fina arbete med Calvin Kleins distribution i Sverige gjorde att vi fick en bra stridskassa när vi blev uppsagda. Under alla år har vi sagt att vi aldrig ska bygga ett eget varumärke. Det är det absolut bästa sättet att bränna upp sina pengar på. Men det ena gav det andra och vi har hittat ett bra spår som vi tror på”, säger Hans Lindeblad.”

Stärkta med pengarna från Calvin Klein bestämde sig duon för att bygga upp Less Worries.

Att tillhöra den delen av svenskt mode som varit omskriven som ”det svenska modeundret”, är inget de är intresserade av.

”Det är i många fall rätt ängsligt, drivet av kreatörer och sällan är lönsamt. Vi ville skapa något där vi tar alla beslut utifrån kommersiella perspektiv, och där distributionen finns både digitalt och i fysisk handel.”