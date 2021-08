Ossdsign nästan dubblade omsättningen

Resultatet efter skatt blev -25,3 miljoner kronor (-22,6).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -11,2 miljoner kronor (-15,8).

”Trots den pågående covid-19-pandemin fortsatte försäljningen att utvecklas väl under det andra kvartalet … Årets andra kvartal noteras därför som företagets bästa hittills, vilket är en imponerande prestation med tanke på det nuvarande pandemiläget. Även om vi ser gradvisa förbättringar kan vi inte utesluta en viss svängning i våra kvartalsintäkter under en tid framöver, till dess att pandemins effekter på sjukhusverksamheten har minskat”, heter det.

På medellång sikt ser Ossdsign OSSD 0% Dagens utveckling stora möjligheter till betydande och stadig tillväxt för sina etablerade produkter inom skallbensrekonstruktion.

”Det nyligen ingångna gruppinköpsavtalet med Premier Inc. kommer att ge oss en viktig distributionskanal till en ny kundbas i USA … Vidare har vi ingått ett avtal med Red One Medical, en privat aktör som identifierar medicinska innovationer för de amerikanska myndigheterna Department of Veterans Affairs och Department of Defense”, skriver vd Morten Henneveld i rapporten.

De fortsatta restriktionerna i Japan i kombination med en långsam vaccineringstakt innebär att lanseringen i Japan försenas, och Ossdsign räknar nu med att lansera under årets sista kvartal.