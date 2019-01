Oskar Stenmark sätter Dalarna på New Yorks jazzkarta

Han har tidigare jobbat med kända namn som Timbuktu, Maria Schneider Jazz Orchestra, rockbandet Living Colour och David Byrne från new wave-bandet Talking Heads.

Men till skillnad från Elsie Börjes är Oskar inte bara i USA tillfälligt. Han har tagit masterexamen på prestigefyllda Manhattan School of Musics jazzprogram och försöker nu slå sig fram på New Yorks jazzscen. Vilket inte är det lättaste.

”Melodierna har funnits i släkten under så lång tid att det kändes som om jag var tvungen att vidareutveckla dem”, säger han och hänvisar till minst tio generationer av musiker. Alla har spelat fiol, utom Oskar Stenmark som spelar trumpet och flygelhorn, och hans pappa som är slagverkare.

När Di träffar Oskar Stenmark håller han på att förbereda sig för kvällens konsert. Han ska spela på Kitano, det japanska jazzhotellet på Park Avenue i New York, som på tisdagar har ”Emerging artists”-tema. På repertoaren står musiken som ligger honom närmast hjärtat – egna arrangemang av folklåtar från släkten i Gärdebyn i Rättviks kommun blandat med New York-jazz.

Oskar Stenmark bombarderades av all form av musik under uppväxten, vilket han säger sig ha stor nytta av i dag.

”För mig är det ganska lätt att skriva arrangemang till storband exempelvis då jag har så mycket musik i huvudet. Det är som en radiokanal där inne. Det finns alltid idéer till nya melodier som bara måste dras ut.”

För att få finanserna att gå ihop håller han även på med flera sidoprojekt. Fokus just nu är på det amerikanska niomannabandet ”Brass Against” som Oskar Stenmark är med i, som gör brassbandstolkningar av 1990-talsband som Rage Against The Machine. I februari åker de på en Europaturné och gästar bland annat Stockholm. I juni ska de vara förband åt Lenny Kravitz på O2 Arena i London.

O2 känns ju som stor kontrast mot det du gör i kväll?

”Ja, det är lite skilda världar. En av Brass Against videor har över 20 miljoner visningar på Facebook.”