Oscar Properties bostadsförsäljning rasar

En svalare bostadsmarknad har smittat av sig på svenska byggbolag. Oscar Properties, som färdigställer lägenheter i det lyxigare segmentet, är inget undantag. Detta har gjort att bolaget under året tvingats sälja flera fastigheter och senarelägga produktstarter.

I fjärde kvartalet 2017 redovisar Oscar Properties ett rörelseresultat på minus 112 miljoner kronor. Intäkterna minskade med 22 procent under fjärde kvartalet. Bolaget slopar också sin utdelning.



Nettoomsättningen uppgick till 559 Mkr, jämför med 1,1 miljarder kronor under samma period i fjol. Det är något bättre än vad bolaget spådde under vinstvarningen i höstas. Bara 16 lägenheter såldes dock under det fjärde kvartalet, jämfört med 104 året innan. Inte en enda produktionsstart hade bolaget under kvartalet.



"Vi lägger en tuff höst till handlingarna. En höst som innebär att vi tyvärr inte når hela vägen fram till vår finansiella prognos", säger Oscar Engelbert i en kommentar.