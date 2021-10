”Osäkerheten har ökat” – bästa sparmixen för dina pengar

Innehåll från Compodium Annons

Compodium är trots sin startup-approach gamla i gamet – bolaget som levererar en plattform med säkra kommunikationslösningar har funnits sedan 1997. Under det senaste året har Compodium vuxit kraftigt. Nu bedöms bolaget vara i rätt position för notering på Nasdaq First North.

– Vi är redan ledande leverantörer av säker digital kommunikation till den regulatoriska marknaden i Sverige och växer snabbt både geografiskt och inom nya vertikaler. Alla företag som hanterar konfidentiell information är potentiella kunder, säger Lin Nordström, marknadschef på Compodium.

Stor befintlig kundbas

I dag använder fler än 100 kommuner, regioner och privata företag Compodiums SaaS-tjänst för krypterade videomöten. Just nu tittar flera myndigheter på ersättare till amerikanska molntjänster och Compodiums lösning, som till skillnad från Teams och Zoom efterlever både GDPR och offentlighet- och sekretesslagen, är ett starkt alternativ.

– Vår plattform driftas på svenska servrar, vilket innebär att information inte delas med tredje land utanför EU och EES. All kommunikation via våra tjänster är dessutom punkt-till-punkt-krypterad, plus att vi använder oss av stark autentisering. Vi kan alltså säkerställa att personuppgifter och känslig information inte hamnar i fel händer, säger Lin Nordström.

Tar in 65 miljoner

Börsnoteringen på Nasdaq First North sker den 9 november. Då kommer Compodium ta in cirka 65 miljoner kronor. Bolagets värdering pre-money beräknas till 200 miljoner kronor.

Fem tunga investerare – Beijer Ventures, Erik Selin, Fårö Capital, Concejo AB (publ) och Quinary Investment – som gick in i bolaget i våras har förbundit sig att teckna för 50 miljoner kronor.

– Kapitalet kommer delvis att användas till att göra fler förvärv och för att utöka inom marknadsföring och försäljning, så att vi kan fortsätta expandera lika aggressivt framåt, säger Lin Nordström.

Ta del av detaljerna kring noteringen av Compodium här.

Om Compodium

Compodium levererar säkra, pålitliga och anpassade kommunikationslösningar till offentlig verksamhet och företag över hela världen. I produktportföljen finns bland annat en SaaS-tjänst för krypterade videomöten samt en tjänst för säker meddelandekommunikation. Den 9 november börsnoteras Compodium på Nasdaq First North Growth Market och tar i samband med detta in 65 miljoner kronor.

Läs mer om Compodium här.