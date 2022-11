Ortoma redovisar förlust på 3,3 miljoner

Nettoresultatet blev -3,3 miljoner kronor (-4,0).

Bolaget hade ingen nettoomsättning under perioden (0).

Under tredje kvartalet intensifierade Ortoma sitt arbete med marknadsintroduktion i Japan. En pilotperiod startade under hösten och pågår under maximalt sex månader, där bolagets partner kommer att göra en klinisk utvärdering av systemen. I samband med detta erhöll Ortoma sin första order på OTS Hip-systemet om 1,6 miljoner kronor.