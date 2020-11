Männen greps utanför centret, där de sista valsedlarna till presidentvalet räknas, efter att polisen sett att de var beväpnade. De greps eftersom de inte hade licenser att bära vapen i delstaten.

”Det är en pågående utredning och vi har inga vidare kommentarer för närvarande”, löd ett uttalande från polisen som samarbetar med FBI i utredningen.

Polisen hade fått ett tips om att en beväpnad grupp från utanför staten var på väg mot centret. Under fredagskvällen rapporterade The Philadelphia Enquirer också om ett bombhot nära centret. Polisen uppgav att en person hade ringt in två gånger till ett närliggande köpcenter och sagt att en bomb skulle smälla av.

Rösterna från staden Philadelphia har påverkat läget i presidentvalet med tanke på att delstaten Pennsylvania under dagen svingat över till Joe Bidens fördel.