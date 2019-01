Oroliga britter hamstrar livsmedel inför brexit

Nervositeten tycks enligt Financial Times handla om brist på sådant som till exempel kommer in via hamnar. Oron yttrar sig bland annat genom att så kallade preppergrupper på Facebook fått allt fler medlemmar dem senaste månaden. Även i diskussionsgrupper för föräldrar utbyter man råd om importgrönsaker.

Från regeringshåll är buskapet enligt FT att hamstring av varor är onödigt och att själva fenomenet i sig kan skapa brist på olika varor.