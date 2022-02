Orkanen Eunice drabbar miljoner britter

Vindbyar på uppemot 55 meter per sekund har uppmätts på Isle of Wight i södra England.

Den högsta varningsnivån, röd varning, har utfärdats över London samt sydöstra och östra England, rapporterar BBC. En annan varning på samma nivå, som utfärdas då det är livsfara till följd av extremt kraftig vind, är sedan tidigare utfärdad över delar av sydvästra England och södra Wales.

Vindar över 32,7 meter per sekund räknas som orkan. Under fredagen är vindhastigheten bitvis betydligt högre än så, närmare 55 meter per sekund har uppmätts i vindbyar på ön Isle of Wight under fredagen.

Flyg har ställts in, hundratals brittiska skolor håller stängt på fredagen, alla tåg i Wales är inställda och armén står i beredskap. Flera större broar har dessutom stängts på flera håll i landet och under dagen beräknas över 50.000 hushåll stå utan ström.

Eunice är det andra ovädret på bara några dagar att slå till mot Storbritannien då stormen Dudley nyligen drabbade framför allt delar av Skottland, norra England och Nordirland och tusentals hem blev utan el.

Vädervarningar har även utfärdats bland annat längs kusterna i norra Frankrike och Belgien.

Meteorologer varnar för att ytterligare stormar kan dra in över Nord- och Centraleuropa kommande dagar.