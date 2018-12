Öresund och Creades säljer i Acne Studios

Köpare är IDG Capital, ett globalt investmentbolag med stor erfarenhet av investeringar på den kinesiska marknaden och I.T Group, en av Asiens ledande aktörer inom retail- och lyxsegmentet och som är noterad på Hongkongbörsen. I.T Group har samarbetat länge med Acne och introducerade märket för de asiatiska konsumenterna under tidigt 2000-tal. IDG Capital kommer att äga 30,1 procent och I.T. Group kommer äga 10,9 procent.