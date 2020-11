Öresund fortsätter att minska i Leovegas – ”behöver pengarna”

Öresund har under oktober minskat sitt innehav i Leovegas för tredje månaden i rad. Anledningen är att Öresund har behövt likviditet, uppger investmentbolagets vd Nicklas Paulsson för Nyhetsbyrån Direkt.

”Vi har även sålt lite annat så det är inget dramatiskt”, säger Nicklas Paulsson.

Det var i december 2018 som Öresund gick in i Leovegas LEO -1,32% Dagens utveckling med en andel på drygt 2 procent. Vid årsskiftet uppgick Öresunds andel i Leovegas till 4,4 procent. Sedan dess har innehavet successivt minskat. De senaste tre månaderna har andelen krympt från 3,16 procent per den sista augusti till 2,56 procent efter försäljningarna under oktober, enligt ägardatatjänsten Holdings.

Kommer ni att stanna kvar i bolaget?

”Ja det kan man ju aldrig veta. Spelsektorn har haft det lite tufft men vi tror att det finns en hel del potential framöver, absolut, och bolaget handlas ju rätt lågt just nu. Vi tror på bolaget men vi behövde ta likviditet någonstans ifrån och då blev det Leo”, säger investmentbolagets vd.