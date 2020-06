Optimismen bortblåst – USA-terminerna pekar på skarp nedgång

New York-börserna väntas öppna skarpt nedåt på torsdagen, efter onsdagens Fed-besked och blandade utveckling. Investerare räds en ny våg av smittspridning efter att antalet intagna på sjukhus i Texas ökat kraftigt.

Vid 14.45-tiden på torsdagen var terminen för Dow Jones industriindex ned 3,3 procent. S&P 500 terminen hade sjunkit 2,6 procent, samtidigt som Nasdaq hade backat 1,8 procent.

Capital Economics anser att budskapen från gårdagens Fed-besked tyder på att Fed är långt ifrån ett läge där de skulle överväga att skala ner på sitt stöd till ekonomin, samt att de ”seriöst överväger” åtgärder för att kontrollera avkastningskurvan och därmed sätta tak för hur högt medellånga räntor får gå.

Före öppningen publicerades arbetsmarknadsstatistik över nyanmälda arbetslösa i USA förra veckan. Sifforna visade nyanmälda arbetslösa i linje med analytikernas förhandsgissningar, 1,54 miljoner personer mot prognoserna om 1,55 miljoner, enligt Trading Economics konsensusprognos.

Bland enskilda aktier fortsatte Tesla att avancera under onsdagen och handlades upp till ett börsvärde på 190 miljarder dollar. Elbilstillverkare blev därmed världens högst värderade fordonstillverkare. I den amerikanska förhandeln föll dock aktien och indikeras öppna ned 3,2 procent.

Bioteknikbolaget Moderna, som Astra Zeneca har en ägarandel i, steg 3,4 procent efter att bolaget meddelat att de slutgiltiga testerna för bolagets covid-19 vaccinkandidat kommer ske i juli. Studien kommer innefatta 30.000 försökspersoner.

Analytiker vid Citi menar att flygbolagen kommer vara under press en lång tid framöver, vilket kan komma att led till cementerat låga marginaler. United och Southwest Airlines handlades ned 16 respektive 11 procent.

Kryssningsbolagen Norwegian Cruise och Carnival upplevde också motgångar i förhandeln och backade 15-20 procent.

Beyond Meat backade 5,6 procent. Bolaget planerar expandera bolagets produktion i Europa, vilket kan tänkas sänka leveranskostnaderna för bolagets produkter i regionen.

Just Eat Takeaway.com har lagt ett bud på matleveranstjänsten Grubhub där betalningen sker i form av Just Eat Takeaway aktier. Affären värderar Grubhub till cirka 7,3 miljarder dollar. Just Eat handlades ned 5,3 procent, medan Grubhub var upp 7,7 procent.

EU-kommissionen planerar vidta juridiska åtgärder mot Amazon. Kommissionen anser att bolaget brutit mot EU:s konkurrensregler. Amazon var ned 2,3 procent.

Deutsche Bank justerade upp riktkurserna för nätmäklartrion Charles Schwab, E-Trade och TD Ameritrade. Bolagen tyngde av rådande sentiment backade drygt 3-5 procent.