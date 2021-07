Öppnade restaurang mitt under pandemin – har 12.000 på väntelistan

”Det kommer att bli likt ett kosläpp. Det finns ett enormt uppdämt behov av att få komma ut och träffas. Vi har flera tusen på våra väntelistor så det känns skönt att äntligen få välkomna fler gäster till våra restauranger igen. Det bäddar för en snabb återhämtning för både oss och branschen hoppas vi”, säger Bengt Linde, vd och medgrundare till restaurangkoncernen Götaplatsgruppen.

Restriktioner i spåren av coronapandemin har slagit undan benen på många i restaurangbranschen. Antal konkurser har ökat. Den första mars i år begränsades dessutom öppettiderna till kl 20.30 för att förhindra smittspridning och en tredje våg.

”Vi har kämpat på och på kort varsel anpassat oss efter nya restriktioner. Det har varit viktigt att inte stänga någon av våra restauranger. Men tuffast blev det i mars i år. Vi fortsatte ha öppet, men tvingades dra ner på antal dagar. Så det var en stor lättnad när vi den första juni fick börja ha öppet till 22.30 och då få plats med en sittning till. Och sedan första juli kan vi planera för nästan ett normalläge så vi är oerhört taggade”, säger Stefan Karlsson, stjärnkock och medgrundare till Götaplatsgruppen.

För drygt ett år sedan träffades vi på Götaplatsgruppens brasseri At Park där all hämtmat från koncernens restauranger, däribland stjärnkrogen SK Mat och Människor, lämnas ut. En framgångsrik omställning som hållit igång verksamheten under krisen. Samtidigt planerade ägarduon öppnandet av den nya restaurangen Tavolo i Artilleristallarna på Magasinsgatan i centrala Göteborg med inspiration från New York och Italien.

Den öppnade enligt plan i september förra året. Men med restriktioner och 12.000 personer på väntelistan som följd har det varit svårt att få bord.

”Öppningsdatum var redan bestämt när pandemin slog till. Vi ångrar inte att vi öppnade mitt i krisen för vi har fått otroligt fin respons från våra gäster”, säger Bengt Linde.

Däremot blev det en ovanligt nedtonad invigning. Och man har varken kunnat köra restaurangen på full kapacitet eller inviga baren med barhäng. Men med lättade restriktioner kommer det bli ändring på det. Fler kommer kunna uppleva samma wow-känslan som vi när man stiger in för första gången i Tavolos unika lokal och möts av ett gigantiskt hästhuvud. Konstnären och Göteborgsprofilen Peter Apelgren har tillsammans med stenhuggaren Sven-Ingvar Johansson skapat det efter Leonardo da Vincis skisser. Di Weekends krogtestare kallade Tavolo för en fullträff och delade ut toppbetyg när man var där tidigare i vår.

”Vi använder eget kapital när vi investerar i nya krogkoncept för det ger oss frihet att förverkliga våra idéer. Tavolo blev till och med bättre än vi hade hoppats på. Det är roligt att göteborgarna och andra tycks gilla det vi gör”, säger Bengt Linde.

Däremot är det för kort varsel för att kunna öppna sommarrestaurang Bar Himmel vid Götaplatsen. Den fick pausas redan i fjol på grund av restriktionerna.

Ur krisen kommer också positiva saker.

”Personalen har fått arbeta på alla våra restauranger under pandemin och då lärt känna varandra. Så hade vi det inte innan. Och det har skapat en vi-känsla inom Götaplatsgruppen som vi vill behålla och vårda”, säger Stefan Karlsson.

Och man har kunnat fortsätta vara lönsamma genom att bli mer kostnadsmedvetna.

”Vi har granskat varenda utgiftskrona ner till kostnaden för tandpetarna. Det har gjort oss mer kostnadseffektiva”, säger Bengt Linde.

Med vaccinet har det också blivit bättre åldersfördelning på krogen igen, tycker Stefan Karlsson.

”Våra gäster är en bra mix av olika generationer. Men de äldre har saknats under pandemin, så vi är glada att vaccineringen gör att de nu är tillbaka för det blir en trevligare atmosfär på krogen när de också kan gå ut och äta.”

Med spirande framtidstro planerar ägarduon för en sjunde restaurang år 2022.

”Nu har vi fokus på Tavolo och våra andra restauranger för där finns mer att göra men vi gillar att utveckla nya restaurangkoncept, den processen står aldrig stilla. Men en ny restaurang ligger minst ett och ett halvt år bort”, säger Bengt Linde.