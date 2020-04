Opecavtal hänger på Mexiko

Sent på torsdagskvällen sade Opecländerna att de hade kommit överens med andra oljeländer om att bland annat minska produktionen med tio miljoner fat per dag under maj och juni. Under resterande delen av året ska produktionen minskas med åtta miljoner fat per dag.

Men när en överenskommelse såg ut att vara klar visade det sig att Mexiko satt sig på tvären.

Förhandlingarna kommer därför att återupptas under fredagen och uppgörelsen hänger nu på att Mexiko hoppar på tåget, meddelar Opec.

– Jag hoppas att (Mexiko) inser denna överenskommelses fördelar, inte bara för Mexiko utan för hela världen, säger Saudiarabiens energiminister Abdulaziz bin Salman.