Opec skruvar upp långsiktig prognos

Till år 2040 väntas efterfrågan öka till 111,7 miljoner fat olja per dag, uppreviderat från 111,1 miljoner fat i den förra rapporten. Efterfrågan inom OECD väntas sjunka, medan Opec väntar sig en måttlig stigande efterfrågan från Eurasien och ökande efterfrågan i utvecklingsländer, där efterfrågan väntas öka med 50 procent från 2017, från 44,4 till 66,6 miljoner fat olja per dag.

I Opecs huvudscenario väntas den totala efterfrågan på olja öka från 97,2 miljoner fat per dag under 2017 till 101,9 miljoner fat per dag till år 2020 och 106,0 miljoner fat per dag till 2025.

Ytterligare en viktig observation är att efterfrågetillväxten stadigt sjunker, från 1,6 miljoner fat per dag till 2020 till endast 0,2 miljoner fat per dag till 2035-2040.

På utbudssidan väntas produktionen utanför Opec öka under perioden 2017-2023, med 8,6 miljoner fat per dag, från 57,5 miljoner fat per dag till 66,1 miljoner fat per dag 2022, vilket är en högre nivå än prognosen förra året.

Efter 2022 väntas ökningstakten avta och nå en topp i slutet av 2020-talet, på just över 67 miljoner fat per dag och sedan sjunka till 62,6 miljoner fat per dag 2040. Bakom detta ligger framför allt att utbudet från USA väntas nå en topp. Produktionen av råolja väntas minska från 41,8 miljoner fat per dag 2017 till 40,7 miljoner par dag 2040, med en topp på 2020-talet.

Utbudet från Opec spås öka med 10,4 miljoner fat olja per dag, från 38,9 miljoner 2017 till 49,3 miljoner fat per dag år 2040.