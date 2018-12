Opec: Oförändrad efterfrågeprognos för 2019

Den globala efterfrågan år 2018 väntas uppgå till 98,79 miljoner fat per dag, oförändrat från tidigare bedömning.

Opec sänker efterfrågan på Opec-olja för 2019 till 31,44 miljoner fat per dag (31,54), jämfört med förra rapporten. Efterfrågan under 2018 dras ned till 32,42 miljoner fat per dag (32,59).

Opec bedömer att den genomsnittliga råoljeproduktionen för de 15 Opecländerna, enligt andrahandskällor, var 32,965 miljoner fat per dag i november, vilket är 11.000 fat per dag mer än föregående månad. Saudiarabien ökade sin produktion med 377.000 fat medan Iran minskade den med 380.000 fat per dag.