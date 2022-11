Online Brands redovisar organisk tillväxt på 10 procent

Den organiska tillväxten under kvartalet var 10 procent mot jämförbar period 2021.

Det redovisade ebitda-resultatet uppgick till 8,0 miljoner kronor (-2,8) motsvarande en ebitda-marginal om 10,2 procent (-8,6). Det justerade ebitda-resultatet uppgick till 8,3 miljoner kronor (3,5).

Periodens resultat uppgick till 1,8 miljoner kronor (-2,9).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick 6,5 miljoner kronor (-13,2), och bolagets vinst per aktie landade på 0:09 kronor (-0:02).

”Det är mycket glädjande att kunna konstatera att Online Brands under Q3 fortsätter att leverera en tvåsiffrig organisk tillväxt på 10 procent och ett ebitda-resultat om 8,3 miljoner kronor (10,6 procent i ebitda-marginal)”, skriver vd Magnus Skoglund i rapporten.

”Vidare framåt kan jag också konstatera att de investeringar vi tagit under årets nio första månader i lager och logistik fortsätter under första halvan av fjärde kvartalet för att sedan avta i intensitet under den avslutande delen av kvartalet, med den tydliga ambitionen av att se en stigande effektivitet i den delen av verksamheten från starten av 2023, vilket kommer att ha ett positivt genomslag på såväl försäljning som i kostnadsbesparing”, skriver Magnus Skoglund.