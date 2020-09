Under två dagar, den 2-3 september, samlade vi över 150 talare till den digitala konferensen Omstart Sverige, ett mötesplats med syfte att samla många delar av samhället för att testa idéer, samla ny kraft och ge varandra inspiration och draghjälp i spåren av coronapandemin. Över 2000 personer tog del av programmet under de två dagarna. I det här avsnittet ser du några av godbitarna från huvudscenen under de två dagarna.