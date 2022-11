Omsättningstapp för Enersize

Omsättningen sjönk till 27.241 euro (67.310).

”Bolaget har tagit in nytt kapital under november och har en utestående teckningsoption till januari som kommer tillsammans inbringar mellan 10 och 25 Mkr. Min bedömning är att det kommer täcka vårt kapitalbehov under 2023 för satsning mot marknaden även om vår affär normalt är baktung. Det innebär små intäkter i de första stegen under de första månaderna för att sen ge full effekt först efter 1-3 år”, skriver Anders Sjögren i vd-ordet av rapporten.