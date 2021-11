Omsättningsökning för Pharmacolog

Nettoresultatet var -3,5 miljoner kronor (-2,8).

Omsättningen ökade till 1,6 miljoner kronor (0,3).

Kassaflödet var 14,7 miljoner kronor i kvartalet (10,4) och likvida medel låg på 23,3 miljoner kronor vid periodens utgång (20,3).

”Trots en inbromsning på många marknader med anledningen av en kraftig fjärde våg av covid-19 har bolaget visat att vi är på väg in i en period av kraftig tillväxt och ökade volymer. Med det i ryggen plus det extra kapital som tillfördes bolaget i samband med nyttjandet av teckningsoptionerna under augusti månad står vi väl rustade för ett intensivt sista kvartal och kommande verksamhetsår”, skriver vd Mats Högberg i delårsrapporten.