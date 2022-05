Omsättningslyft för Tourn

Det justerade ebitda-resultatet för kärnverksamheten Tourn Media och Tourn Int var -1,5 miljoner kronor (0,4).

Resultatet per aktie var -0:25 kronor (0:25).

”Vi ser att 2022 kommer att kunna fortsätta ge en god tillväxt inom samtliga affärsområden. Detta till viss del genom att Tourns nätverk kommer att växa med internationellt erkända profiler samt att befintlig affär utvecklas”, skriver vd Robin Stenman i rapporten.

Tourn har som ambition att under året etablera en tydligare närvaro på marknader utanför Norden för att attrahera fler profiler och varumärken. Vidare har bolaget som mål och ambition att under de kommande åren fullt ut etablera verksamheten i USA, Europa och Asien samt omsätta 500 miljoner kronor under 2025 med en vinstmarginal om minst 10 procent, förutsatt att bolaget bibehåller nuvarande tillväxtstrategi, heter det.