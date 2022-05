Omsättningen föll för Fractal i första kvartalet

Ebitda-resultatet blev 11,3 miljoner kronor (10,6) och ebitda-marginalen var 9,6 procent (6,3).

Rörelseresultatet (ebit) låg på 7,3 miljoner kronor (7,6).

Nettoomsättningen uppgick till 118 miljoner kronor (169). Den organiska omsättningstillväxten blev -37,6 procent. Minskningen hänförs till höga jämförelsetal då första kvartalet 2021 hade en organisk tillväxt på 29 procent men också till fortsatt brist på grafikkort, vilket enligt bolaget har gjort att många gamers väntar med att uppgradera sin utrustning.

”Även om osäkerheten när det gäller efterfrågan och varuförsörjning ökat genom kriget i Ukraina och fortsatta pandemieffekter i Asien, förväntar vi att återigen kunna uppvisa tillväxt under 2022. Vi förutser fortsatt låg efterfrågan under första halvåret men med en starkare utveckling under andra halvåret i takt med tillgången till grafikkort förbättras och priserna kommer ner ytterligare”, skriver vd Hannes Wallin i delårsrapporten.