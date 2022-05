Omsättning och stigande resultat för Gold Town Games

Det framgår av delårsrapporten.

Bolaget arbetar med sex produkter parallellt som befinner sig i olika faser av sin livscykel, däribland de helägda spelen World Hockey Manager (WHM) och World Football Manager (WFM) som bägge är lanserade på flertalet marknader. Utöver att förbereda WFM för fler marknader görs endast mindre förbättringar i nuet, skriver bolaget i rapporten.

FIH Hockey Manager (FIHHM) och Blitz Football Manager (BLITZ) befinner sig båda i intensiv produktionsfas, varav den senare har, efter kvartalets slut, inlett soft launch i Storbritannien. Baseball Franchise Manager (BFM) och Cricket Star Manager (CSM) är båda i ett planeringsstadie inför kommande produktion.

”Vi arbetar just nu intensivt på BLITZ och FIHHM och siktar på att under kvartalet informera om kommande lanseringar /…/ Vår målsättning är att alla produkter skall vara globalt lanserade under 2022. Vi har kapital och resurser för att färdigställa och lansera dem alla”, skriver vd Pär Hultgren.