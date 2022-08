Börsveteranen: "Förstår inte riksbankens räntepolitik – de lurar in folk".

Det framgår av delårsrapporten.

Bolagets rörelseresultat uppgick till -10,0 miljoner kronor (-3,1) medan nettoresultatet blev -11,0 miljoner kronor (-3,4).

Omnicars vd Mikkel Christensen skriver i rapporten att bolaget avser att fortsätta investera och väntar sig att nå operativ lönsamhet under 2023. Förlusten under andra kvartalet var enligt honom i linje med företagets egna förväntningar under innevarande investeringsfas.