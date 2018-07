Olof Lundh: Vinnare och förlorare i spelbolagens Klondyke

Ta bara att under våren i Sverige så har 55 olika spelbolag annonserat i tv mot 29 bolag under samma tid 2017. Då ska man veta att spelbolagen kommer från höga nivåer, mellan 2016 och 2017 ökade de annonseringen med 44 procent och skickade in 5,5 miljarder kronor under fjolåret. Så bli inte förvånad när ni ser spelannonser framöver.

Inget tyder heller på att kriget om att ta andelar på en ny och omreglerad marknad minskar. Snarare är det så att det pågår på flera fronter, vilket visade sig i form av en överraskande nyhet som kom strax efter midsommar.

Då framkom att Svensk Elitfotboll, Sef, vars medlemmar är de 32 klubbarna i allsvenskan och superettan, lämnar Svenska Spel för en ny huvudsponsor i form av utlandsbaserade Unibet. Det svenskgrundade spelbolaget som ingår i Kindred garanterar de svenska klubbarna 780 miljoner kronor i sex år med start 2020. Det finns möjlighet att dra in ytterligare 120 miljoner per år samt att förlänga sex år till. Ett av de största sponsoravtalen inom svensk idrott någonsin i historien.

Klubbarna är garanterade en intäktsökning med 43 procent, med möjlighet till över 60 procent, om man jämför med det gällande avtalet med Svenska Spel, som ger klubbarna runt 90 miljoner om året. Med tanke på att den statliga speljätten försämrade villkoren under förhandlingarna med Sef innan den drog tillbaka förslaget var inte valet särskilt svårt, även om det måste ha varit konstigt för fotbollsledarna.