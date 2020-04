Oljepriset föll i väntan på avtal

Sent på torsdagskvällen sade Opecländerna att de hade kommit överens med andra oljeländer om att bland annat minska produktionen med tio miljoner fat per dag under maj och juni. Under resterande delen av året ska produktionen minskas med åtta miljoner fat per dag.

Men precis när en överenskommelse såg ut att vara klar ska Mexiko ha satt sig på tvären och motsatt sig en strypning av produktionen, rapporterar Bloomberg. Förhandlingarna kommer därför att återupptas under fredagen.

Tanken med reduceringen är att kompensera för tappet i efterfrågan och den minskade oljekonsumtion som coronapandemin orsakat.