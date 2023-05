Oljepriset backar under måndagen

Under måndagsförmiddagen tappar spotpriset på WTI-oljan 1,8 procent till 75,2 dollar per fat medan Brentoljan är ned 1,8 procent till 78,8 dollar per fat. Sedan årsskiftet har priset på det svarta guldet nu tappat 6,6 respektive 8,4 procent.

I veckan kan vi se fram emot färska räntebesked från både den amerikanska centralbanken Fed, europeiska ECB och australiensiska Reserve Bank of Australia.

”Utsikterna för ytterligare räntehöjningar från Fed den här veckan väntas driva en högre prisvolatilitet på kort sikt”, säger Baden Moore, chef för råvarustrategi på National Australia Bank, till Reuters.

Som ytterligare lök på oljeprislaxen meddelade den nationella kinesiska statistikbyrån att inköpschefsindex för industrin sjönk till 49,2 i april vilket var under väntade 51,4, vilket Di tidigare rapporterat om. Enligt Boomberg resulterade siffran i en ökad oro för Kinas oljeefterfrågan.

”Investerare är fortsatt försiktiga efter blandade signaler från ekonomin. En hökaktig ton från Fed kan komma att pressa energi och metaller”, skriver analytiker på ANZ Banking Group i ett marknadsbrev enligt Bloomberg.

I början av april meddelade oljekartellen Opec+ att man kommit överens om en frivillig produktionsminskning på drygt 1 miljon fat om dagen.