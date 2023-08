Oljepriserna kan stiga ytterligare i höst

I slutet av juli uppgav International Energy Forum, IEF, att bristande utbud och ökande efterfrågan i Asien kommer att bidra till höga oljepriser under det andra halvåret.

På fredagen meddelade International Energy Agency, IEA, att produktionsminskningarna i Opec+, där ytterligare tio länder ingår jämfört med Opec, kan urholka oljelagren under återstoden av innevarande år. Det rapporterar CNBC.

Enligt IEA kan oljelagren – om produktionsminskningarna fortsätter som planerat – minska med 2,2 miljoner fat per dag under det tredje kvartalet och 1,2 miljoner fat per dag under det fjärde. Detta skulle kunna trycka upp de redan stigande priserna ytterligare, uppger IEA.

I syfte att stärka marknaden började Opec+ begränsa oljeproduktionen i slutet av 2022. I juni i år förlängdes de planerade produktionsminskningarna till 2024.

I kombination med en stigande efterfrågan har produktionsminskningarna redan lett till ett rally i oljepriset. Brent – råolja från Nordsjön – handlades för runt 88 dollar fatet på torsdagen och klättrade därmed till den högsta nivån sedan januari.

Bakom den stigande efterfrågan ligger starka sommarsiffror för flygindustrin, ökad oljeanvändning i kraftproduktion och den positiva trend som kinesiska oljeraffinaderier uppvisar. Det ökande behovet är störst i Indien och Kina, varav det sistnämnda landet är världens största importör av råolja.

Prisökningarna förväntas pågå fram till att makroekonomiska faktorer och en ökande marknad för elektriska fordon begränsar efterfrågetillväxten under 2024, enligt IEA:s prognos. Organet pekar även på en avtagande post-pandemisk återhämtning som en bidragande faktor till nästa års försvagning av tillväxten.

”De globala ekonomiska utsikterna är fortfarande utmanande med skyhöga räntor och stramare bankkrediter. Det pressar företag som redan måste hantera trög tillverkning och handel”, skriver IEA.