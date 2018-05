Oljeoro kan slå hårt mot semesterbilister

”Det är betungande för många hushåll, framför allt för dem som är beroende av bilen i sin vardag och behöver den till jobbet”, säger Heléne Lilja, kommunikationschef på intresseorganisationen Motormännen.

Priserna på en del drivmedel har sedan december 2017 dragit i väg. Runt årsskiftet kostade en liter 95-oktanig bensin i genomsnitt 14,42 kronor litern vid pump. För diesel var siffran 14,38 kronor.

Den här veckan har motsvarande priser landat på 16,16 kronor respektive 16,06 kronor, en ökning på ungefär 12 procent.

En förklaring är skattehöjningen på 30 öre per liter bensin och 27 öre per liter diesel som regeringen införde vid årsskiftet. Men bakom uppgången ligger också stigande råoljepriser, med ett så kallat Brent-kontrakt som gått från under 67 dollar fatet vid årsskiftet till tidvis över 80 dollar nu i veckan.

Experter förklarar huvudsakligen uppgången med att oljekartellen Opec, tillsammans med elva andra länder, bland annat Ryssland, har lyckats med den strategi som infördes i december 2016.

”Strategin att minska produktionen, och få ned de enorma lagren som byggts upp från 2014, till mer normala nivåer, börjar nå målet”, säger Thina Saltvedt, analytiker på Nordea.